Naucelle. Le second marché nocturne a bien… marché malgré une météo capricieuse

Malgré une météo capricieuse, les organisateurs ont décidé de maintenir le second marché nocturne, qui reste un moment de convivialité pour les habitants de la commune, les touristes et les anciens de l’EHPAD, qui viennent s’installer sur les tables du Boulevard du Rouergue. Côté animation, Mathieu Salles et sa "Carriole" endiablée ont réussi à égayer la soirée en se déplaçant de place en place. Il a su séduire le public avec sa verve habituelle, son humour décalé, avec des moments de poésie. La soirée est à mettre au compte des bénévoles de Naucelle Actions, en collaboration avec les services municipaux qui installèrent les tables.