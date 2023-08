Quilles de huit : qui pour faire tomber Sainte-Geneviève lors du championnat de France par équipes ce week-end ?

Samedi

15 heures : minimes, cadets, juniors, ados 15 et 18.

16 heures : poussines et benjamines.

16 h 30 : séries et essor.

18 h 30 : minimes, cadets, juniors, ados 15 et 18.

19 h 30 : poussines et benjamines.

20 heures : séries et essor.

22 h 30 : podiums.

Dimanche

8 heures : promotions et honneur.

9 h 30 : poussins.

10 h 15 : excellence, féminines excellence et honneur.

11 heures : benjamins.

13 h 30 : promotions et honneur.

13 h 30 : poussins.

15 heures : benjamins.

15 h 45 : excellence, féminines excellence et honneur.

18 h 30 : podiums.