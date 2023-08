Île de Pâques, Colombie, Serbie, Canada… Du mardi 8 août au dimanche 13 août, six délégations étrangères animeront le traditionnel Festival du Rouergue, de Rodez à Pont-de-Salars.

Cela dure depuis des décennies. Et le succès ne se dément pas. Tous les étés, au début du mois d’août, le Festival du Rouergue – jadis dit folklorique –, offre à l’Aveyron des allures de carrefour mondial des cultures et danses traditionnelles.

De tous les coins du globe, le temps d’une semaine, on y vient danser, chanter, partager ses us et coutumes, sa bonne humeur, ses costumes… Cette année, six délégations étrangères seront présentes : la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, le Canada, la Colombie, le Mexique et pour une grande première… l’île de Pâques.

Les groupes locaux aussi

À celles-ci, il faut ajouter, et surtout ne pas oublier (!), nos habituels groupes locaux comme La Pastourelle, La Bourreïo d’Olt, l’Escoupleto, Lous Oyolos…

Cette année, une autre troupe venue de la région parisienne promet également d’animer la semaine. Il s’agit de "Les Batuc’Ados", alliant à merveille l’ambiance d’un carnaval brésilien à d’envoûtantes percussions…

300 artistes

Tout ce joli monde – 300 artistes au total –, se donnera rendez-vous mardi soir à Rodez pour la cérémonie d’inauguration. Avant de se déplacer les jours suivants aux quatre coins du département, dans 18 communes exactement. Sur les marchés, dans les rues, sur les scènes des salles des fêtes et même dans les Ehpad, au plus grand bonheur des résidents, le programme de la semaine est comme à son habitude particulièrement fourni.

Avant le grand spectacle du dimanche à Pont-de-Salars, d’où est née l’idée d’un tel festival. Qui ne semble pas prendre une seule ride. À découvrir.