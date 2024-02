Prévinquières. "Le Relais" devient "La Guinguette"

Patrick Mellet, gérant du bar restaurant "Le Relais" avait convié ses clients, amis, élus pour une soirée anniversaire. En effet, il y a 15 ans, le 14 février 2009, Patrick ,son épouse Sylvie et leurs enfants , arrivaient du département voisin du Tarn-et-Garonne pour reprendre les rennes du café restaurant Landez. Depuis cette Saint-Valentin 2009, Patrick a considérablement amélioré cet établissement en fidélisant la clientèle, en en faisant une auberge reconnue et appréciée. Les deux salles du restaurant peuvent accueillir des groupes, pour des réunions familiales, des mariages, des anniversaires. Un petit parc, bien aménagé à l’arrière, en bar d’été et restauration rapide, permet de passer des soirées conviviales autour d’une bonne pizza ou tout autre mets, dans une ambiance musicale mais aussi, occasionnellement avec chanteurs et musiciens. Ce petit coin sympa estival, c’est "La Guinguette". A compter du 1er mars, la dénomination "La Guinguette" regroupera désormais le restaurant "Le Relais de Prévinquières" et le bar d’été: aucun changement dans le service restauration: restaurant et bar d’été et toujours Patrick aux commandes. Félicitations à Patrick, pour avoir, réussi à maintenir le cap, et le dernier commerce du bourg, malgré les difficultés de la profession dans un petit village de campagne, hors saison estivale. Nous lui souhaitons d’accueillir encore de nombreux clients et de poursuivre, quelques années encore cette belle aventure.