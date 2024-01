Prévinquières. Les travaux de la rénovation de la salle des fêtes et de ses abords dévoilés

En ces premiers jours de l’année nouvelle, maire et conseillers municipaux ont accueilli, associations et population, venus en nombre, pour fêter la nouvelle année. C’est en présence de Brigitte Mazars et d’André At, conseillers départementaux du canton Aveyron et Tarn, que le maire Christian Lacombe, entouré de l’équipe municipale a présenté ses vœux.

Il a souhaité la bienvenue aux nouvelles familles, jeunes pour la plupart, qui se sont installées sur la commune, courant 2023. Après les remerciements aux trois agents communaux pour leur dévouement au service de la collectivité, les associations locales ont été remerciées pour le lien social qu’elles apportent tout au long de l’année par l’organisation de manifestations festives.

Christian Lacombe, maire, a passé en revue les divers travaux ou projets terminés au cours de l’année écoulée, et remercié pour leur soutien financier, l’État, le Conseil départemental, la communauté de communes.

Comme le conseil municipal s’y était engagé, les travaux envisagés pour la rénovation de la salle des fêtes et le réaménagement des abords pour 2024 et 2025 ont été dévoilés.

Ce dernier gros chantier de la mandature a été mis en route courant décembre et sera dirigé par le cabinet d’architectes Sica habitat rural.

Ce moment convivial s’est achevé par la traditionnelle galette.