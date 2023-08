CARTE. Risque de feux de forêt : deux départements en rouge ce dimanche, l'Occitanie sous surveillance

Météo France a dévoilé sa carte du risque de feux de forêt pour le dimanche 6 août 2023 : deux départements sont en rouge, trois autres en orange. L'Occitanie est particulièrement concernée.

La quasi-totalité du sud de la France sera sous surveillance, ce dimanche 6 août 2023, dans la lutte contre les feux de forêt. Deux départements sont alerte rouge, alors que l'Occitanie compte deux tiers de ses terres sous surveillance.

Les Bouches-du-Rhône et le Var en rouge

Selon la carte de Météo France, deux départements sont donc en danger maximal. Il s'agit des Bouches-du-Rhône et du Var, en rouge. Le danger de feux y est évalué comme très élevé. Trois territoires sont, pour leur part, en orange, avec un danger jugé élevé : le Vaucluse, le Gard et l'Hérault.

Deux départements en rouge, ce dimanche 6 août 2023. Météo France - Capture d'écran

L'Occitanie sous surveillance

Cette carte mentionne donc un grand nombre des départements d'Occitanie. En plus de l'Hérault et du Gard, qui sont en orange, sept autres secteurs de la région sont en jaune : la Lozère, l'Aveyron, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, l'Aude, les Pyrénées-Orientales et enfin la Haute-Garonne. Ce qui porte, au total, à neuf le nombre de territoires concernés par une vigilance, ce dimanche.

9 des 13 départements d'Occitanie sont sous surveillance, ce dimanche 6 août 2023. Météo France - Capture d'écran

Pour rappel, le niveau jaune indique un danger de feux modéré. Cette couleur concerne aussi bon nombre de territoires du sud-est : la Drôme, l'Ardèche, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, la Haute-Corse et enfin la Corse-du-Sud.

Niveau vert ne veut pas dire absence de risque

Météo France rappelle : "un niveau de danger faible ne signifie pas l'absence de risque d'incendie sur le département". Les territoires étant en vert doivent donc également adopter les bons réflexes et veiller au grain afin d'éviter les départs de feu.