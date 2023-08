Un dramatique accident de manège s'est produit samedi 5 août 2023, à Luna Park, au Cap d'Agde, tuant un adolescent de 17 ans et blessant gravement une jeune femme de 19 ans. Le point sur l'enquête.

Un terrible accident a déchiré la nuit de fête qui se déroulait au Luna Park, du Cap d'Agde. Un incident touchant un manège a tué un adolescent de 17 ans et grièvement blessé une femme de 19 ans, dans la soirée du samedi 5 août 2023.

60 mètres de hauteur

Pour rappel, le drame a eu lieu dans une attraction phare du Luna Park, l'Adrénaline. Située à 60 mètres de hauteur, cette balançoire géante est conçue avec un élastique, permettant de balancer les fêtards à grande vitesse : plus de 110 km/h ! Mais lorsque les deux victimes ont grimpé dans l'attraction, une forte bourrasque de vent les a projetées violemment contre un des poteaux du manège.

Enquête judiciaire ouverte

Comme l'indique Midi Libre ce dimanche à la mi-journée, une enquête judiciaire a été ouverte en flagrance. Les chefs d'homicide et blessures involontaires ont été retenus. Selon le parquet de Béziers, cité par nos confrères, quatre hommes ont été placés en garde à vue dès trois heures du matin. Dans le quatuor, figure le gérant du Luna Park.

Témoins, vent, état du manège...

L'instance indique aussi que plusieurs témoins vont être également entendus durant les prochaines heures, alors que l'attraction a été "placée sous scellés judiciaires afin de permettre les constatations qui ont débuté cette nuit".

Le parquet a déclaré qu'il "saisira dans les prochains jours un magistrat instructeur du tribunal judiciaire de Béziers afin notamment de faire diligenter des expertises techniques qui seront contradictoirement débattues dans le cadre de l'information judiciaire dans le but de déterminer précisément les causes et les circonstances de cet accident".

"Pas avant plusieurs mois"

Si la "question des conditions d'utilisation de cette attraction par grand vent" se posera, des rafales à 80 km/h ayant ponctué cette soirée du 5 août, le parquet prévient : "le résultat de ces expertises ne sera pas connu avant plusieurs mois".