Incendie à Portbou : entre la France et l’Espagne, déjà 570 hectares brûlés et 2 000 menacés

Le feu s’est déclaré vendredi, en fin d’après-midi, sur le secteur frontalier de Portbou, attisé par les rafales de tramontane sur des sols secs.

Depuis ce vendredi 4 août 2023, un important incendie fait rage à la frontière entre la France et l’Espagne. Porté par des vents violents, ce feu qui ravage le secteur de Portbou n’était toujours pas maîtrisé samedi soir.

Des vents dépassant les 100 km/h

Tout est allé très vite. Déclaré à la frontière espagnole vendredi, vers 17 h 15, l’incendie a rapidement pris de grandes proportions, favorisé par un terrain particulièrement sec et des rafales de vent qui dépassaient les 100 km/h. Une tramontane qui provoquait la naissance de nouveaux foyers et empêchait les soutiens aériens d’intervenir.

En quelques heures, selon nos confrères de L’Indépendant, l’incendie a déjà ravagé plus de 570 hectares et les pompiers catalans estiment que les flammes menacent encore 2 000 hectares supplémentaires.

Malgré la présence de 200 hommes du feu sur place et un combat acharné toute la nuit durant, ce samedi matin, la situation était toujours critique. D’autant que le vent soufflait encore très fort en Catalogne.

Un incendie "compliqué"

Ainsi, 135 personnes qui logeaient dans un camping pour les vacances ont dû être relogées en urgence face à l’avancée des flammes. De même, la zone du Garbet à Colera a aussi été évacuée et le port de Llançà, un village, a été confiné car directement menacé. La restriction a pu être levée à 20 h ce samedi.

L’incendie est décrit par les pompiers comme étant "compliqué", en raison de "l’orographie abrupte" de la zone, a informé le chef des opérations du corps des pompiers, Santi Lleonart, dans un communiqué du gouvernement régional catalan. Toujours selon les pompiers catalans cités par nos confrères d’Empordainfo, c’est au niveau de Llançà que les efforts se sont concentrés ce samedi, sur le front Est de l’incendie.

4 000 personnes privées d'électricité

D’abord gênées par le vent, les opérations aériennes ont pu débuter dans l’après-midi.

À Portbou, Colera et Llançà, 4 000 personnes ont également été privées d’électricité ces dernières heures. L’alimentation est désormais rétablie dans une majorité de foyers.

La N-260 entre Llançà et la frontière est fermée, alors que les trains ne circulent pas entre Figueres et Portbou. La D914 est fermée au niveau de Cerbère dans le sens France-Espagne.

Ce samedi à la mi-journée, on en savait un peu plus sur les origines de l’incendie. Selon un témoin cité par ara.cat, "le feu a commencé au-dessus du barrage de Portbou". L’enquête a déterminé que l’incendie n’était pas d’origine naturelle, mais bel et bien humaine.