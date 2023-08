Quilles de huit : Inières sacré champion de France par équipes !

Les orange et noir d'Inières, emmenés par Jérémy Pradalier, ont enlevé le titre suprême au Trauc à Rodez, après avoir fait tomber 1280 quilles ce dimanche, soit 8 de plus que leur dauphin lucois (Izard). Et non sans une énorme émotion.

Comme quelques minutes plus tôt chez les femmes, les larmes ont coulé à flots juste après que la dernière quille n’est tombée ce dimanche dans la catégorie reine du championnat de France de quilles de huit par équipes, au Trauc à Rodez. Inières et sa quadrette Jérémy Pradalier, Julien Clamens et les cousins Antonin et Pierre-Axel Vigouroux ont fait très fort. Porté par leur capitaine, le premier cité, meilleur joueur français de la saison précédente et venu à l'intersaison d'Onet "pour cela, gagner ce titre" a-t-il dit. Les Parisiens de Guibert, tenants du titre, ont terminé loin, 5es, à 1228. Et les favoris du nord Aveyron, Sainte-Geneviève (Bès) n'ont pas fait mieux (1220) lors d'une journée marquée par un froid quasi inédit, mais aussi du vent. Inières remporte le championnat de France par équipes de quilles de huit hommes, ce dimanche à Rodez. #aveyron #quillesde8 pic.twitter.com/wl6lJLOG3R — Centre Presse Aveyron Sports (@PresseSports) August 6, 2023 Finalement, ce sont les Lucois d'Izard qui ont été les adversaires les plus accrocheurs d'Inières, Mouysset de Bozouls (1264) complétant le podium. Un succès construit dès le matin, puisque les quatre orange avaient basculé en tête. Et, dans la dernière, quand les jambes ont un peu accusé le coup, Pradalier a été d'une grande aide avec une dernière partie à 59 ! De quoi faire exulter les papas et oncles des Vigouroux, Elian (par ailleurs président du club), Alain et Laurent, qui voyaient là la relève faire comme eux. Ils avaient eux commencé la moisson en 1987 pour la terminer en 2018, avec six titres. En tout cas, les successeurs sont là. Une semaine après la disparition du grand-père, Ernest, créateur du club. Un sacré clin d'œil de l'histoire.