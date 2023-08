Quilles de huit : Le Piboul champion de France par équipes chez les femmes !

La doublette Camille Chalet - Roxane Delpoux, les licienciées dans le club du petit village sis près de Baraqueville, a inscrit son nom au palmarès du championnat de France femmes pour la première fois. Au prix d'une énorme performance, ce dimanche à Rodez.

On ne peut pas dire que c'est une surprise. Car Camille Chalet et Roxane Delpoux, ce sont deux joueuses de très haut niveau. Deux habituées des podiums départementaux comme nationaux. Mais les " Poulidor des quilles de huit", faisait remarquer la première, en larmes ce dimanche sur le quillodorme du Trauc à Rodez. En larmes car elle et son amie venaient de faire tomber les archi-favorites et multi-titrés de Calviac (Luc) !

Le Piboul champion de France par équipes de quilles de huit chez les femmes, ce dimanche à Rodez. #aveyron #quillesde8 pic.twitter.com/kpPWJJKdEo — Centre Presse Aveyron Sports (@PresseSports) August 6, 2023

Avec 411 quilles tombées sur la journée, elle se sont offerts leur premier titre de championne de France par équipes, à elles mais aussi à leur club. " C'est une immense joie, c'est énorme", ont encore réagi en choeur les deux quilleuses. La compétition a été très serrée si bien qu'à mi-journée, elles viraient déjà en tête avec 204, mais comme Chayrigues de Luc et Teyssèdre de Florentin. Calviac restait en embuscade (198) et revenait même très fort, avec un 406 qui lui offre finalement la place de dauphin.

De quoi donner de sacrées émotions puisque les lauréates du jour, poussées par un public en feu, ont été les dernières à s'élancer à 15 mètres pour deux derniers coups. Si Delpoux a égalisé les Lucoises, c'est Chalet qui les a fait passer devant ! Magique pour elles. Pour tout un club, un village.