Salles-la-Source. Thierry Carrier à la galerie de la Cascade

En présence parfois de l’artiste Thierry Carrier, l’exposition de l’été en cours, jusqu’au 27 août, à la galerie de la Cascade, s’intitule "La marche des parallèles". Aussi généreux que talentueux, Thierry Carrier a récemment proposé de faire la garde à la galerie afin de donner aux visiteurs l’occasion d’échanger avec lui. Une belle occasion de voir cette exposition étonnante à travers ses yeux. Né en 1973, Thierry Carrier fait un bref passage à l’École des Beaux-Arts de Toulouse. Établi à Souillac, dans le Lot, il se consacre à la peinture depuis plus de vingt ans. Il expose régulièrement à Paris, Lille, Lyon, Toulouse, Munich et bénéficie de nombreuses expositions institutionnelles. Ses toiles, sans titres, sont codées et représentent le plus souvent des scènes improbables, voire irréelles… Ses personnages, hommes, femmes, enfants, semblent suspendus dans un environnement minimaliste. Lors du vernissage, Jean-Luc Fau, le président de l’association, a souligné avec enthousiasme que c’est "dans l’esprit de communauté que nous souhaitons pour la galerie qu’un repas champêtre a suivi ce vernissage. Un moment de convivialité au cours duquel les participants ont pu échanger sur des sujets culturels (ou autres) jusqu’au crépuscule. C’est ça l’esprit artistique et solidaire de notre belle commune !" La galerie de la cascade se situe 111 route de Conques à Salles-la-Source. Contact : info@galeriedelacascade.com. Heures d’ouverture en juillet et août, du jeudi au dimanche : 14 h 30 à 18 heures.