CARTE. Risque de feux de forêt : un département reste en alerte rouge, méfiance sur le littoral occitan

La météo des forêts du lundi 7 août 2023 maintient un département en vigilance rouge, alors que le littoral occitan est encore mentionné par Météo France, pour une vigilance de niveau inférieur.

Alors que les températures vont monter en flèche en France durant cette deuxième semaine d'août 2023, celle-ci va démarrer avec un département en alerte rouge pour le danger feux de forêt.

Les Bouches-du-Rhône maintenues en rouge

Dimanche 6 août, deux départements avaient été mentionnés dans le cadre d'un danger très élevé de feux de forêt : autrement dit, une alerte rouge y était en vigueur. Il s'agissait des Bouches-du-Rhône et du Var. 24 heures plus tard, le premier des deux territoires reste en rouge. Le Var bascule en orange, comme le Vaucluse.

Un département en rouge, deux en orange et 11 en jaune, ce 7 août 2023. Météo France - Capture d'écran

L'Occitanie toujours concernée

Si 9 de ses 13 départements devaient composer avec une vigilance le 6 août, dont deux en orange (le Gard et l'Hérault), l'Occitanie ne compte plus que quatre territoires cités par Météo France dans le cadre des risques de feux de forêt, ce lundi 7 août. Il s'agit du littoral : le Gard, l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orientales, tous en jaune.

Les quatre départements du littoral, en Occitanie, en vigilance jaune. Météo France - Capture d'écran

Sept autres territoires du sud-est de la France sont aussi en jaune, autrement dit avec un danger de feu modéré. L'Ardèche, la Drôme, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, la Haute-Corse et enfin la Corse-du-Sud.

Les températures grimpent

Alors que le début du mois d'août avait montré un visage capricieux, la deuxième semaine du mois va voir les températures nettement grimper en France. Ce sera notamment le cas mercredi 9 août 2023, où le thermomètre franchira la barre des 30°C dans une très grande partie sud du pays.