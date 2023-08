Tremper sa nourriture dans l'eau de mer, la tendance TikTok à éviter

(ETX Daily Up) - Depuis quelque temps, des internautes ont trouvé la judicieuse idée de tremper leur nourriture dans l'eau de mer afin d'accroître le goût des aliments. Mangue, pastèque, burrata, pain, tout y passe… Mais cette tendance repérée sur TikTok est plus que dangereuse pour la santé. On vous explique.

Tremper sa nourriture dans la sauce, pourquoi pas. Mais le faire dans l’eau de mer, il y a de quoi hausser les sourcils. C'est pourtant la nouvelle tendance observée sur TikTok depuis le début de l'été. Dans une vidéo virale de veronicareign, la jeune femme, confortablement assise dans sa bouée, trempe sa burrata dans l’eau d’un mer, avant de la manger goulument. Et, sans surprise, les internautes n’ont pas tardé à montrer leur incompréhension face à cette tendance alimentaire peu hygiénique. Dans les commentaires on peut notamment lire : "Je ne comprends pas" ou encore "Il y a beaucoup de choses mortes dans cette eau".

L'utilisatrice n'est pourtant pas la seule à avoir voulu assaisonner sa nourriture en la badigeonnant d'eau salée. En juillet dernier, une autre internaute avait été filmée sur un bateau en train d'imprégner le pain de sa frisella (un mets italien composé de pain au blé dur et de condiments) et sa mozzarella d’eau de mer avant de les déguster ensemble. La vidéo de l’auteure, depuis supprimée, avait fait le tour des médias italiens. Si tremper sa frisella est apparemment une tradition italienne, nul doute que ce n'est pas dans l'eau de mer que cette pratique doit être réalisée. C'est même fortement déconseillé par de nombreux experts.

L’an dernier, après que la chanteuse Rihanna a été aperçue en train de tremper sa mangue dans l’eau de mer, des internautes se sont empressés d'imiter la star. Sur TikTok, le hashtag "dipping a mango in the ocean" avait cumulé 5 millions de vues. Un internaute avait confié sur son compte X sa mauvaise expérience après avoir suivi la lubie de la star : "J'ai essayé cela en vacances et c'était le meilleur nettoyage digestif que j'ai eu dans ma vie. Hospitalisé pendant 3 jours et j'avais besoin d'une intraveineuse, mais j'ai perdu près de 7 kilos et ai été libéré toutes les toxines de mon corps", écrit-il.

On le sait, boire de l’eau de mer est très dangereux pour la santé. "L’eau de mer peut provoquer une déshydratation en raison de la forte concentration de sel. En grandes quantités, l'eau de mer est toxique pour l'homme en raison de la quantité de sel dans le liquide. Alors que les humains peuvent ingérer en toute sécurité de petites quantités de sel, la teneur en sel de l'eau de mer est beaucoup plus élevée que ce qui peut être traité par le corps humain", a déclaré le National Ocean Service. En plus de la faune et de la flore microscopiques circulant dans les vagues, vous risquez d’avaler toutes sortes de bactéries, à l'instar d'Escherichia coli (E. coli), responsable de troubles intestinaux et de gastro-entérites. Il y aussi la présence de microplastiques dus à la pollution humaine. Comme quoi, toute tendance n’est pas bonne à suivre.