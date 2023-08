Cantoin. Anim’Argences : l’été festif se poursuit jusqu’au 17 août

Malgré une météo instable, ce jeudi 3 août, le public est resté motivé pour assister et participer au concert/karaoké de La Groove School. Une animation musicale riche de plus de 500 titres en tous genres et intergénérationnels dont on est la star, accompagné par de vrais musiciens.

Exceptionnellement déplacés au Centre Culturel, les exposants du Marché de Pays se sont équipés pour rester à l’abri et garantir le service de toutes leurs bonnes gourmandises, ainsi que le Comité des fêtes de Sainte-Geneviève, très motivé, à assurer une "buvette" tout au long de la soirée.

La commune vous invite aux deux prochaines dates des Anim’Argences pour des concerts, des karaokés et des Marché de Pays les 10 et 17 août prochains. (Programmation sur les réseaux sociaux de la commune d’Argences-en-Aubrac).