Prévinquières. ANIMATIONS AU VILLAGE

En bref

Animation. Le village de Prévinquières propose du 11 au 13 août diverses animations. À la Guinguette du Relais, vendredi 11 et samedi 12 août, auront lieu deux soirées restauration en chansons avec les groupes "Show des années 70/80" et "Tesla Machine". Samedi, les visiteurs découvriront une expo de voitures devant le restaurant et sur la place de l’ancien château. Dimanche 13, à 16 h 30, départ de la salle des fêtes pour une rando de 10 km. Pour les enfants, au même moment, chasse au trésor dans le bourg (à partir de 5 ans). Pour reprendre des forces, dès 20 h, à la salle des fêtes, repas burger d’Angus – frites et rissole (adultes 15 €, enfants 8 €, produits locaux). Réservations au 0 672 419 883.