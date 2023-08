Le "strawberry makeup" : ce maquillage d'été qui sublimera votre teint bronzé

(ETX Daily Up) - Dans l’univers de la beauté, les tendances ne finissent jamais de nous surprendre. Après le café et la vanille, c’est au tour de la fraise d’inspirer un look maquillage. Désignée comme le "strawberry makeup", cette mise en beauté idéale pour l’été consiste à travailler son teint avec du blush et de la poudre de soleil.

Après le Latte Makeup ou encore le Espresso Makeup, il semble que la nourriture inspire de nouveau une manière de se pomponner le visage Depuis quelques jours, le "strawberry makeup" buzze sur Tik Tok, avec 3 milliards de vues au compteur, en quelques jours à peine. Cette mise en beauté qui porte un drôle de nom consiste à appliquer un blush bien prononcé, accompagné de quelques tâches de rousseur, de sourcils bien travaillés, de bronzer (poudre de soleil foncée qui crée l'illusion d'une peau hâlée, ndlr) avec des lèvres glossy. Oscillant entre l’effet "sunkissed" et le look naturel de la "tomato girl", ce makeup look est très simple à faire, et demande peu d’outils.

Le mannequin américain Hailey Bieber, qui est à l’origine de ce look, avait filmé une tuto maquillage sur son Tik Tok, sous-titré "Everyday Strawberry Makeup" où elle réalise en moins de 2 minutes un look frais et simple. Depuis, une foule d’internautes se sont empressés de recréér le look sur Tik Tok, en y ajoutant une touche un peu glam avec du gloss rouge sur les lèvres.





Dans sa vidéo, le mannequin commence par appliquer une bonne quantité de crème hydratante afin d’avoir la peau éclatant. Elle brosse ses sourcils afin de sculpter le regard. Pour accentuer son teint hâlé, elle réchauffe son teint au niveau du front et des pommettes à l'aide d'un bronzer crémeux.

Puis pour colorer les joues, elle ne lésine pas sur le blush. Bieber applique deux blushs crème sur ses pommettes – un rose foncé ainsi qu'un rose plus clair -, qu’elle mélange ensemble directement sur la peau. Sur le haut de la pommette, elle superpose alors un enlumineur dans les tons pêche. Pour agrandir son regard, la jeune femme utilise du bronzer dans le creux de la paupière, à quoi elle ajoute une fine virgule d'eyeliner.

Quelques fausses tâches de rousseur sont ajoutées au feutre, afin d'avoir cet effet "sunkissed". Et quant aux lèvres, la mannequin trace légèrement le contour de ses lèvres d’un crayon marron, qu’elle estompe ensuite au doigt. Petite astuce : au lieu d’utiliser un rouge à lèvres, la jeune femme ajoute du blush sur ses lèvres, qu’elle tapote délicatement au doigt. Et pour finir une touche de gloss pour donner un peu de brillance. Un maquillage idéal pour les journées estivales !