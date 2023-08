Réquista. Les bienfaits de la piscine

Les adeptes du club de gym séniors profitent de l’été pour se retrouver chaque semaine au bassin de natation du Réquistanais. La piscine intercommunale est ouverte jusqu’au 31 août de 14 h à 19 h 30, tous les jours

La structure comprend un grand bassin (12 m x 25 m), un moyen bassin, une pataugeoire, des zones d’ombrage avec pergola, des transats mis à disposition, une pelouse synthétique créant un espace détente supplémentaire. C’est ainsi que les adeptes du club de gym viennent y travailler leurs muscles dans le bienfait de l’eau avec leur animatrice Monique Azam et des sympathiques maîtres-nageurs. Ce moment privilégié de sport et de détente est ouvert aux personnes qui le souhaitent et qui trouveront des renseignements pour s’inscrire au 06 76 21 03 92 ou 07 84 87 91 23. Les cours ont lieu le mardi et le jeudi de 13 h à 14 h.