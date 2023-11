Club de natation de Rodez : Franck Cortese passe la main à un duo de présidents

Depuis cinq ans à la tête des destinées du club de natation de Rodez, Franck Cortese a souhaité prendre du recul dans son engagement tout en restant fidèle du club. Il passe la main à Anthony Gaubert et à Emmanuel Burguion.

Actif au club depuis dix ans, d’abord pour accompagner son fils, puis comme dirigeant pour devenir ensuite membre du bureau, Franck Cortese a pris la présidence du Grand Rodez natation (GRN) en 2018. En cinq années de présidence, il a, avec son équipe, su maintenir à flot le club et ses 500 licenciés. L’an passé, il avait émis le souhait de souffler. « La saison écoulée, j’avais annoncé au bureau que je ferais une cinquième année et que je passerai la main. » Durant la saison, il s’est donc attaché à préparer la relève.

Pour cela, et faire les choses en douceur, il s’est fait accompagner par Anthony Gaubert. Ce dernier a ainsi pu appréhender tous les rouages qui ont fait et font du GRN, un club ambitieux sportivement tout en étant un club de sports pour tous.

"C’est devenu officiel le 9 novembre lors de l’assemblée générale. Un nouveau cycle repart avec deux coprésidents, Anthony Gaubert et Emmanuel Burguion, ils connaissent tous les rouages du club. Ils font l’unanimité", assure l’ex-président. Et d’expliquer : "Il faut savoir passer la main, c’est un grand club, une gestion importante et beaucoup de temps passé, 1 à 2 heures par jour, et de nombreux week-ends à accompagner les compétiteurs ou à préparer leurs déplacements. Heureusement, j’ai une épouse compréhensive, je la remercie. Cinq ans, c’est bien, je me suis convaincu que c’était le bon moment pour passer la main, il y a un peu d’usure mais ce n’est pas ma décision première, il faut laisser la place aux idées nouvelles. Avec ce duo, épaulé par un bureau compétent, j’ai la certitude que le club est entre de bonnes mains. D’ailleurs, je reste comme membre du bureau. J’aime ce club !"

Le sentiment d’avoir été au bout de ses idées

C’est donc pour Franck Cortese un mandat réussi avec la satisfaction d’avoir stabilisé le nombre d’adhérents à 500 licenciés, d’avoir pérennisé les trois emplois tout en maintenant le club du loisir à la compétition de haut niveau. "Depuis cinq ans, nous mettons tout en œuvre pour mettre dans les meilleures conditions les nageurs qui font l’effort de s’entraîner. Même si on ne peut pas devenir Club élite, la structure et nos moyens financiers ne nous le permettant pas".

Le club s’est toutefois attaché à mettre en place une base en école de natation la plus large possible, lui garantissant un bel avenir. Dans le bilan de son mandat, il a également pu mettre en place deux sujets lui tenant à cœur : étoffer la section du sport adapté qui a été créé par Francis Azemar il y a une douzaine d’années et développer l’opération "J’apprends à nager" avec la ligue. Le bénévolat et le sens des responsabilités, autant d’engagements font que Franck Cortese, même s’il a passé la main, sera toujours prêt à aider le club !