VIDEO. Aveyron : quand le TER Toulouse - Rodez s'invite à la Fête et Détours de la Lumière sur le viaduc du Viaur

Encore deux autres rendez-vous magiques avec l'Estafette, ce mardi 8 et le jeudi 10 août, avant le grand final du festival le samedi 12 août à Sauveterre-de-Rouergue.

Samedi 5 août vers 21 heures : venu de Toulouse, le TER en provenance de Toulouse et en direction de Rodez traverse en klaxonnant le viaduc du Viaur puis passe à quelque 3 mètres de l'Estafette, la scène itinérante du festival Fête et Détours de la Lumière, sous les vivas des festivaliers. Une rencontre "fantastique", selon les mots même de celui qui alors se produisait sur scène, l'Angolais Bonga, dont la musique coquine et dansante est montée crescendo au fur et à mesure que le jour baissait.

Une troisième étape qui encore une fois sera passée entre les gouttes, en ce lieu magique de la halte Paul-Bodin surplombant la vallée. Après Bonga, la cumbia séduisante de Que Tengo finira d'illuminer le site, comme le fut le viaduc.

Ce mardi, c'est Versailles !

Il reste encore trois étapes magiques au festival :

Ce mardi 8 août sur le site de Versailles à Camboulazet, en bord de rivière, avec la projection du film "Buena Vista Social Club" et les concerts plutôt latinos d'Azahar et de Mama Godillot.

Le jeudi 10 août sur la place de Quins, avec en vedette le Grupo Compay Segundo accompagné de Samarabalouf, les Psycho Belettes et Eriba Sound System. Enfin, une apothéose le samedi 12 août sur la place des Arcades de Sauveterre-de-Rouergue avec Renaud R, Djeuhdjoah & Lt. Nicholson, La Beluga et le KKC Orchestra x CPC, avec du cirque, des lanternes volantes, des spectacles lumineux et pyrotechniques.

A défaut de prendre le TER (peut-être un jour s'arrêtera-t-il devant la scène), suivez l'Estafette !

Renseignements, tarifs et réservations sur le site de l'Ajal.