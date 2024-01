VIDEO. Manifestation des agriculteurs : la RN88 toujours coupée au niveau du viaduc de Tanus, entre Aveyron et Tarn

Septième jour de mobilisation des agriculteurs ce mercredi 24 janvier. À la frontière de l'Aveyron et du Tarn, le barrage mis en place à hauteur du viaduc de Tanus, mardi 23 janvier doit être maintenu ce mercredi jusqu'à 18 heures.



La mobilisation des agriculteurs aveyronnais est toujours en cours ce mercredi 24 janvier entre Rodez et Albi sur la RN 88 à hauteur du Viaduc de Tanus à la frontière du Tarn.

Le blocage se situe au niveau du rond-point de la baraque Saint-Jean, situé sur le territoire de la commune de Tauriac-de-Naucelle.

Faisant barrage depuis la matinée de ce mardi 23 janvier, les tracteurs sont toujours présents sur site entravant la circulation dans les deux sens, jusqu'à ce mercredi 18 heures.

La manifestation entraîne un report de trafic important sur la RD902 entre La Primaube et Réquista selon inforoute12

Une déviation est en place : sortie vers l'ancienne RN88 (D688) par l'ancien pont de Tanus.

La préfecture de l'Aveyron rappelle aux usagers d'éviter le secteur dans la mesure du possible et d'adapter leur comportement et leur vitesse.