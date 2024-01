Manifestation des agriculteurs : A20, A75, A71, A34... La liste des autoroutes bloquées ce mercredi ne cesse de s'allonger

On liste toutes les autoroutes qui seront bloquées par les manifestations des agriculteurs ce mercredi 24 janvier.

Les manifestations des agriculteurs ont été endeuillées par la mort d'Alexandra Sonac, une jeune agricultrice de 35 ans sur un barrage installé sur la RN20 en Ariège, à hauteur de Pamiers. Mardi 23 janvier 2024 vers 6 heures du matin, une voiture est rentrée à vive allure dans un mur de bottes de paille, fauchant mortellement la mère de famille. Son mari et sa fille de 14 ans sont dans un état grave.

Le mouvement va se poursuivre cette semaine, à la fois pour revendiquer des actions rapides de la part de l'état, mais aussi en hommage à la jeune agricultrice décédée.

A lire aussi : "Elle était fière de nourrir la France" : qui était Alexandra Sonac, la jeune agricultrice tuée sur un barrage en Ariège ?

Le point en Occitanie

Là où tout a commencé, l'A64 est toujours occupée en Haute-Garonne au niveau de Carbonne, sur cet axe qui relie Toulouse et Bayonne, dans les deux sens de circulation.

D'autres blocages vont se poursuivre mercredi 24 janvier sur l'A68, entre Toulouse et Albi (Tarn), quand un peu plus au nord, les agriculteurs occupent le viaduc du Viaur à la frontière entre le Tarn et l'Aveyron.

La Lozère rejoint officiellement le mouvement en programmant un blocage sur l'A75 à hauteur de l'échangeur du Buisson à partir de 11 heures, ce mercredi.

Dans les Hautes-Pyrénées, les agriculteurs s'engagent à un cinquième jour de blocage des autoroutes d'Ibos, de Semeac, de Lannemezan et de Capvern.

Trois rassemblements ont été observés dans le Lot ce mardi, sans annonce sur un retour des agriculteurs aux entrées et sorties de l'A20 pour ce mercredi.

Après le drame de Pamiers, le blocage de la RN20 en Ariège a été levé pour l'instant.

Des actions ont déjà été annoncées pour le reste de la semaine :

Gard : mobilisation "tous en tracteur" jeudi 25 et vendredi 26 janvier avec plusieurs points de rendez-vous annoncés (Cave Remoulins, Cave Montfrin, La Calmette, Cave Villevieille, Cave Quissac)

: mobilisation "tous en tracteur" jeudi 25 et vendredi 26 janvier avec plusieurs points de rendez-vous annoncés (Cave Remoulins, Cave Montfrin, La Calmette, Cave Villevieille, Cave Quissac) Hérault : mobilisation dans Montpellier avec un cortège au départ de plusieurs villes (Béziers ouest, Béziers est, Agde-Florensac, Sète, Plaissan, Saint-André-de-Sangonis, Mauguio et Pic Saint-Loup)

La liste s'allonge partout en France

Encore plus de départements se joignent au mouvement à partir de mercredi, la liste s'agrandit de jour en jour. Le point sur d'autres blocages et appels à manifester lancés à partir de mercredi 24 janvier :