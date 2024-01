"Elle était fière de nourrir la France" : qui était Alexandra Sonac, la jeune agricultrice tuée sur un barrage en Ariège ?

Une jeune agricultrice de l'Ariège a été tuée par une voiture qui a forcé le barrage, son mari et sa fille de 14 ans ont été gravement blessés.

Alexandra Sonac se trouvait sur le point de blocage des agriculteurs de l'Ariège, au niveau de Pamiers, sur la RN20, lorsqu'elle a été mortellement fauchée ce mardi 23 janvier 2024 vers 6 heures du matin.

Le véhicule roulait à vive allure sur cet axe qui faisait pourtant l'objet d'un dispositif pour en interdire l'accès, avant de percuter un mur de bottes de paille. Derrière ce dernier se trouvait un barnum où se restauraient les agriculteurs, dont Alexandra Sonac.

La jeune agricultrice est décédée sur place, a tristement annoncé le parquet de Foix. Son mari et sa fille de 14 ans ont été pris en charge dans un état grave.

Une Marseillaise tombée amoureuse de l'Ariège

Alexandra Sonac était une éleveuse de bovins de race Limousine, elle était installée avec son mari à Saint-Félix-de-Tournegat depuis 2016. D'origine marseillaise, la jeune femme avait découvert le métier d'éleveuse lors d'un stage de troisième dans les Hautes-Alpes, la naissance d'une passion.

Elle a suivi sa voie au lycée agricole de Pamiers, dans ce département qu'elle connaissait puisque ses grands-parents y possédaient une maison secondaire. Alexandra est devenue une salariée de l'exploitation de Sophie Cabal, puis à la ferme aux bisons et à la traite auprès d'un éleveur laitier, avait-elle confié au journal Terres d'Ariège en 2021.

Alexandra Sonac a eu deux filles en 2011 et 2015, et a alors décidé de s'installer définitivement. Avec son mari, ils commencent la production de maïs semence et de céréales sur 286 hectares et gèrent un cheptel de 30 bovins. "Notre qualité de vie au quotidien, être en contact constant avec la nature et vivre des saisons magnifiques sur ce territoire, est une réelle récompense malgré les difficultés", avait témoigné Alexandra Sonac.

"Elle avait passé la nuit sur ce barrage"

Un hommage a été rendu à Alexandra Sonac sur plusieurs points de blocage, partout en France, ce mardi. En Ariège, les agriculteurs se sont rassemblés pour lui rendre hommage. "Alexandra était fière d'appartenir à ce monde-là et de nourrir la France", a déclaré avec émotion le président de la FDSEA 09, Sébastien Durand, auprès de nos confrères de La Dépêche du Midi.

"Elle avait la force et l'âme de défendre le monde agricole. Elle avait passé la nuit sur ce barrage", témoigne Clémence Biard, présidente des Jeunes Agriculteurs 09.

Les premiers éléments de l'enquête écartent pour l'instant un accident intentionnel. La voiture arrivait de Toulouse et se dirigeait vers l'Andorre, les trois occupants ont été interpellés sur place. De nationalité arménienne, ils feraient l'objet d'une obligation de quitter de territoire français (OQTF) depuis le refus de leur demande d'asile au printemps 2023. Les trois occupants sont inconnus des services de police.

"La justice fera son travail. Notre rôle est d'être auprès de la famille, la soutenir", a déclaré le président de la Chambre d'agriculture de l'Ariège. "Nous accueillerons le ministre de l'Agriculture selon le protocole républicain, il ne sera pas question de revendication mais de se recueillir".