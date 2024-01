Agricultrice et sa fille tuées sur un blocage d'agriculteurs en Ariège : une cagnotte lancée pour venir en aide à la famille d'Alexandra et de Camille

Alexandra Sonac et sa fille Camille sont mortes après une collision sur un barrage en Ariège. Une cagnotte va être lancée pour venir en aide à la famille dont le mari et père des victimes, grièvement blessé.



Après la mort d'Alexandra Sonac, une agricultrice et de sa fille Camille, dans l’Ariège, une cagnotte devrait être ouverte pour venir en aide à leurs proches, a annoncé Jérôme Bayle, éleveur de bovins, sur BFM TV mardi 23 janvier 2024. "On est en train de recréer la solidarité agricole. On veut faire quelque chose de propre, avec des mots justes" a-t-il affirmé.

"Un appel à l'aide"

"J’ai demandé un appel à l’aide parce que Jean-Michel, son mari, ne pourra pas retravailler encore et nous, on n’a pas d’arrêt de travail dans l’agriculture", a expliqué cette figure de la mobilisation des agriculteurs.

Dans la matinée du mardi 23 janvier, le couple d’exploitants agricoles et leur fille de 12 ans se trouvaient sur le barrage installé sur la route nationale 20, en Ariège. Alors qu’il faisait encore nuit, une voiture s’est engagée sur cette route malgré les plots visant à en interdire l'accès. Elle a heurté des bottes de paille recouvertes d'une bâche noire derrière lesquelles se trouvait la famille. Jean-Michel, l’époux d’Alexandra, est le seul à avoir survécu. "Son pronostic vital n'est plus engagé, bien qu'il reste grièvement blessé", précise ce mercredi 24 janvier le parquet de Foix.

Une mise en ligne de la cagnotte d'ici 24 heures

La cagnotte doit être mise en ligne d’ici 24 heures pour récolter des fonds pour la famille des victimes. Par ailleurs, des agriculteurs comptent se relayer afin de faire vivre l’exploitation des Sonac le temps de l’hospitalisation de Jean-Michel.

L'enquête pour homicide involontaire aggravé et blessures aggravées continue. "Les investigations se poursuivent afin de déterminer avec exactitude les circonstances ayant conduit au drame", a précisé le procureur dans un communiqué publié ce mercredi 24 janvier.

"Une première autopsie est prévue dans l'après-midi", ajoute le communiqué qui précise également qu’une information judiciaire devrait être ouverte ce mercredi après-midi.