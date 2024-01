VIDEO. Manifestations des agriculteurs : le blocage de la RN88 ne leur suffit pas, des tracteurs en opération escargot autour de Rodez

Une opération escargot a été menée à Rodez ce mercredi, les tracteurs repartent en fin de journée à vitesse réduite vers la RN88.

Alors que les agriculteurs aveyronnais occupent la RN88 depuis mardi 23 janvier 2024, d'autres se sont lancés dans une opération escargot à Rodez ce mercredi. Une quinzaine de tracteurs sont partis de Cassagnes-Bégonhes en fin de matinée et ont emprunté les routes nationales jusqu'à Bourran, avant de faire des tours de rond-point à l'entrée de la ville.

En roulant au pas et en jouant des klaxons, le cortège s'est aventuré sur la route d'Espalion, au niveau du Bowling du Rouergue, puis a fait le choix de faire une halte devant le site de Lactalis. Pour eux, le message est clair :"on était hier au Tanus, et on a trouvé que le syndicat ne bougeait pas beaucoup, c'était un peu trop calme. Alors on a voulu se montrer davantage".

"On va pousser jusqu'à être entendus"

Tous les agriculteurs qui ont pris part à l'opération escargot se disent non-syndiqués. En parlant de situation entre eux, et en faisant jouer les réseaux sociaux, le cortège s'est formé spontanément. "On espère que cette journée fera bouger tous les syndicats, tous ! Pour qu'ils viennent bloquer des ronds-points sur Rodez, comme on l'a fait, et qu'on le fasse tous ensemble", estiment Eloi Nespoulous et Théo Alary, deux éleveurs indépendants du Lévézou Ségala. "Comme c'est parti sur les réseaux sociaux entre nous, plein d'agriculteurs nous ont dit que s'ils avaient su, ils seraient venus ! Donc on va continuer de pousser jusqu'à être entendus"

Des pneus ont été déversés devant le centre commercial Leclerc à Onet-le-Château. Centre Presse Aveyron - José A. Torres

Il se disait au départ que les agriculteurs viendraient déverser des pneus et de la paille au pied du bâtiment de Lactalis, un cadeau qui a finalement été offert au centre commercial Leclerc un peu plus tard dans l'après-midi. Ce groupe d'agriculteurs l'intention de manifester à Rodez et ses alentours à nouveau, ou bien bloquer les autoroutes "comme on l'a vu dans le Tarn et en Lozère".

Le cortège est parti en opération escargot du centre commercial d'Onet-le-Château dans l'optique de rejoindre le barrage de la RN88 à faible vitesse. La préfecture de l'Aveyron suggère d'éviter la route nationale à partir de Baraqueville dans la mesure du possible.

Les agriculteurs sont repartis en opération escargot jusqu'à la RN88. Centre Presse Aveyron - José A. Torres

