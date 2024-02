Colère des agriculteurs : une centaine de tracteurs font leur retour à Rodez ce jeudi pour y célébrer "les funérailles de l'agriculture"

Les nouvelles annonces ce mercredi 21 février du Premier ministre Gabriel Attal, n'ont pas convaincu les membres de l'association "Collectif Paysans Occitans 12'". Ce dernier appelle à un rassemblement ce jeudi 22 février à Rodez pour y célébrer les "funérailles de l'agriculture et la mort des villages".

Après leur dernier passage en très grand nombre mercredi 31 janvier 2024 dans les rues du Piton, suivi d'un campement sur la place d'Armes, ce jeudi 22 février sonnera le retour des tracteurs dans la périphérie de Rodez et son agglomération. Si le premier rassemblement cité était à l'initiative des syndicats de la FDSEA et des Jeunes agriculteurs, celui de jeudi est organisé et initié par l'association "Collectif Paysans Occitans 12".

"On y repart, l’élevage étant le grand absent des nouvelles propositions de l’Etat" celles émises par le Premier ministre Gabriel Attal ce mercredi 21 février, "nous nous devons de continuer à mettre la pression sur les différents organismes qui nous ponctionnent et dont nous voulons une profonde réforme" alerte le collectif dans un communiqué posté sur sa page Facebook ce mardi 20 février.

Rendez-vous en tracteurs à Bourran à 11 heures

Le collectif appelle ainsi à un rassemblement en tracteurs ce jeudi 22 février dans le quartier de Bourran à 11 heures. Au moins une centaine sont annoncés par Théo Alary, le président du collectif.

Pique-nique devant la Chambre d'agriculture

L'idée est de converger ensuite jusqu'à la Chambre d’agriculture pour y être reçu par un responsable, avant de pique-niquer devant l'institution.

Marche funéraire et installation d'un cimetière

Une marche funéraire, pour laquelle tout le monde devra être habillé de noir, est prévue jusqu’au jardin public devant le musée Soulages. À cet endroit sera installé un cimetière qui "représentera la mort de nos villages sans agriculteurs pour y vivre" précise le communiqué.

Après cette cérémonie, le rassemblement poursuivra son chemin, toujours à pied, vers la préfecture de l'Aveyron, où le collectif prévoit de solliciter une rencontre avec le Préfet Charles Giusti.

Des tracteurs à pédales en fin de convoi ?

Enfin, l'association compte apporter à cette journée de "deuil de l'agriculture" une note plus légère et humoristique en cette période de vacances scolaires, en imaginant des enfants sur des petits tracteurs à pédales en fin de convoi.