Blocages des agriculteurs : "Totalement solidaires", une trentaine de maires aux côtés des manifestants à Rodez

L’association des maires de France a répondu favorablement et "spontanément" à la demande de la FDSEA de lui apporter son soutien.

Pour la plupart ceints de leur écharpe tricolore, une trentaine de maires aveyronnais étaient réunis sur la place d’Armes hier afin de soutenir les agriculteurs dans leurs revendications.

"Nous avons été sollicités par la FDSEA et, spontanément, nous avons pensé que notre place était aux côtés des agriculteurs. Nous sommes là par solidarité, il y a une part importante d’agriculteurs sur le territoire. On ressent qu’ils manquent de considération pour le travail qu’ils font, c’est le moins que l’on puisse dire. Ils sont passionnés par leur travail et beaucoup se serrent la ceinture", a résumé Jean-Marc Calvet, président de l’association des maires de France de l’Aveyron.

"Pour qu'il y ait de la vie sur le territoire"

Le président du conseil départemental Arnaud Viala était lui aussi présent, pour les mêmes raisons que les maires. "L’Aveyron sans agriculteurs n’est pas l’Aveyron. Il y a un manque de considération pour l’agriculture, je soutiens ce mouvement qui n’a pas qu’une dimension politique, mais une dimension existentielle. Ce qui se joue là, c’est un débat entre les producteurs et le système de distribution. Il faut réinterroger le modèle de la grande distribution, avec une situation quasi-monopolistique qui n’est pas acceptable", a-t-il déclaré.

"Nous sommes totalement solidaires. Pour qu’il y ait de la vie sur le territoire, il faut qu’il y ait des agriculteurs qui y produisent de la richesse", a conclu Jean-Marc Calvet.