Blocage de Rodez : après les agriculteurs, les agents du BTP en opération escargot dès ce vendredi

Ils dénoncent une "inéquité de traitement" avec les agriculteurs sur le GNR notamment. Une action sera menée ce vendredi sur la rocade de Rodez.

Si jeudi 1er février 2024, les syndicats des Jeunes Agriculteurs et de la FDSEA ont annoncé une fin des blocages partout en France et donc certainement dans l'Aveyron, Rodez pourrait tout de même connaître de nouvelles perturbations ce vendredi.

Et cette fois, cela en raison d'un mouvement de colère du BTP. Dans un communiqué de presse, transmis ce jeudi soir, le syndicat CNATP (Artisans des travaux publics et du paysage) annonce une opération escargot autour de la préfecture ce vendredi de 7 à 13 heures.

Giratoires et rocade impactés

Plus précisément, il est prévu un barrage filtrant sur les principaux giratoires et une opération escargot en suivant sur la rocade. Les tracteurs laisseront donc la place aux camions. Pour des raisons qui se rejoignent : car les syndicats du BTP souhaitent, eux aussi, des mesures pour le Gazole Non Routier (GNR), utilisé par les engins. Après l'annonce du Premier ministre, Gabriel Attal, sur l'annulation de la hausse de la taxe de ce carburant, plusieurs voix s'étaient élevées dans le bâtiment et ailleurs pour réclamer "une équité de traitement pour tous les secteurs".

Récemment, le gouvernement a fait savoir qu'il n'étendrait pas la mesure aux professionnels du bâtiment et des travaux publics mais qu'il était prêt à consentir des mesures de compensation en faveur des TPE et PME. Avant que le sujet ne devienne explosif ?