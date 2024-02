Blocage des agriculteurs : à Rodez, une mobilisation historique pour demander une "vision d’avenir"

À l’appel de la FDSEA et des Jeunes agriculteurs, plus de 500 personnes (et surtout 350 tracteurs) ont rallié Rodez, hier, pour maintenir la pression sur le gouvernement.

Ils ont convergé des quatre coins du département en huit convois, soit, selon les organisateurs de la manifestation, près de 350 tracteurs. Lancée à l’appel des syndicats FDSEA et Jeunes agriculteurs, la manifestation, tenue à Rodez hier dès 11 heures – et dont le point de ralliement était la place d’Armes -, a été très suivie, de quoi mettre du baume au cœur des syndicalistes mobilisés depuis une semaine, entre barrages routiers, défilés de tracteurs et autres actions symboliques dans les grandes surfaces du département.

À la tribune sur la place d’Armes devant plus de 500 personnes, le président de la FDSEA, Laurent Saint-Affre, l’a rappelé : "Ce qui va nous permettre de vivre et de survivre, ce sont nos prix de vente. Il faut que l’on arrête de nous dire "ce que tu produis, je t’en donne tant". Il n’y a que dans notre métier que cela se passe comme ça."

"Des perspectives sur le long terme"

Les agriculteurs ont l’intention de s’installer "jour et nuit " sur la place d’Armes, au moins jusqu’à vendredi. Un nouveau rassemblement est attendu aujourd’hui, à 14 heures, avant des opérations coup de poing dans les grandes surfaces ruthénoises.

Une pression supplémentaire devrait être mise sur Lactalis, où "les négociations se sont mal passées " hier. Les agriculteurs se sont mobilisés à l’improviste hier soir devant le site. "Si on est là aujourd’hui, c’est avant tout pour mettre la pression sur le gouvernement, et on s’en est donné les moyens. Nous voulons des perspectives sur le long terme, c’est pour ça qu’on est là, avoir une vision d’avenir", a poursuivi Mickaël Garrigues, coprésident des Jeunes agriculteurs, heureux de voir le "grand nombre de jeunes" mobilisés pour cette journée d’action.

Après avoir partagé un pique-nique, le bruyant cortège a repris la route vers 15 heures. En ligne de mire de cette opération escargot, l’usine Lactalis et le magasin Leclerc d’Onet-le-Château avant un retour à Rodez via le magasin Super U. Devant les grandes surfaces comme l’usine (avec qui les négociations sur le prix du lait tournent au dialogue de sourds), même consigne donnée par la secrétaire générale de la FDSEA Maire-Amélie Viargues : "Klaxons bloqués !", afin de rappeler la colère du monde agricole et ses revendications.

"Envoyer des signaux forts et rapides"

Car, comme l’a rappelé Michaël Garrigues, "aujourd’hui, le compte n’y est pas. Le travail est engagé, mais il faut envoyer des signaux forts et rapides au gouvernement. Nous demandons un calendrier avec des engagements, que soit retravaillé le projet de loi d’orientation agricole et des avancées concernant Egalim, le gasoil non routier et les aides à l’installation".

Alors qu’une délégation de syndicaliste a de nouveau été reçue par le préfet à 15 h 30, les Jeunes agriculteurs ont organisé deux actions spectaculaires, devant le Maison de Ma région et la direction des finances publiques. Tout à tour, les deux façades ont été couvertes, à l’aide d’une pailleuse, de paille et de documents administratifs, pour souligner la lenteur de traitement des dossiers d’installation.

Vers 17 h 30, les tracteurs ont regagné le centre-ville pour prolonger le mouvement. Certains agriculteurs ont passé la nuit sur la place d’Armes, pour laisser la porte ouverte à une mobilisation qui pourrait s’inscrire dans la durée.