Colère des agriculteurs : en Aveyron, la FDSEA lève le camp dès ce jeudi soir, Lactalis reste dans le viseur

Selon Laurent Saint-Affre, le président départemental du syndicat agricole, la mobilisation en Aveyron et en France va prendre d'autres aspects.



C'était "une mobilisation historique, dure et forte, se félicite Laurent Saint-Affre, le président de la FDSEA de l'Aveyron, en annonçant ce jeudi 1er février dans l'après-midi de "lever le camp" installé sur la place d'Armes à Rodez dès ce jeudi soir et "de clôturer dignement ce mouvement" après les dernières annonces du Premier ministre Gabriel Attal, a-t-il déclaré.

"On s'est donné les moyens de retourner la table, a-t-il dit. On se devait de faire ça pour notre métier, pour nos jeunes, pour avoir des perspectives plus lointaines."

"Le match n'est pas fini", Lactalis dans le viseur

Pour autant, si les agriculteurs ont décidé de lever tous les blocages et de suspendre la mobilisation jusqu'en juin, "le match n'est pas fini" au niveau national comme départemental, rappelle Laurent-Saint-Affre. La mobilisation sera toujours là d'une autre manière, notamment pour peser "au niveau des administrations, des ministères, de l'Europe, des parlementaires", dans le but de redonner de la pérennité" à l'agriculture.

Les agriculteurs aveyronnais restent également mobilisés contre le prix du lait et Lactalis, qui demeure la "zone d'ombre" et "qui n'en fait qu'à sa tête". Ils sont prêts à prendre s'il le faut la direction de la zone Cantarane avec leurs tracteurs dans quelques jours, pour manifester devant le siège départemental de la multinationale française. Voire quelques incursions dans les rayons de la grande distribution.