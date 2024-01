Manifestation des agriculteurs : la Confédération paysanne rejoint le mouvement en Aveyron

Reçu par le préfet de l'Aveyron, Charles Giusti, ce mercredi 24 janvier, le syndicat agricole annonce préparer plusieurs actions sur le territoire dans les prochains jours.

Ils étaient plutôt très discrets jusque-là. Habitués des manifestations, pour l'instant, les emblématiques drapeaux jaunes de la Conf' ne flottaient pas en tête de cortège. Pourtant, depuis ces derniers jours, le regard de nombreux Français est tourné vers la ruralité et le mal-être des paysans, à la suite de manifestation et blocages d'envergure.

Des rassemblements d'ailleurs régulièrement portés par les autres syndicats agricoles, FNSEA et Coordination rurale en tête, comme en Aveyron, où le pont de Tanus sur la RN88 est bloqué depuis ce mardi 23 janvier, à l'initiative de la FDSEA et des Jeunes agriculteurs (JA).

"Nos tracteurs défileront sur les routes"

Mais la donne devrait changer, c'est en tout cas ce qu'annonce la Confédération paysanne de l'Aveyron, ce mercredi 24 janvier 2024, à la suite d'une rencontre avec le préfet Charles Giusti. "Nous sommes là pour apporter notre soutien aux mouvements de protestation, déclare Sascha Vu, co-porte-parole du syndicat dans le département. Nous sommes bien évidemment d'accord sur les problématiques de revenus qui touchent nos éleveurs."

Alors, le comité entend porter plusieurs actions sur le territoire, dans la semaine et peut-être même en ce jour. "Nous avons une réponse forte à faire, nos tracteurs défileront sur nos routes", promettent les figures locales de la Conf'. Aucune chance toutefois de les retrouver sur le pont de Tanus, action portée par la FDSEA et les JA. "Nous avons une vision différente sur certains points et nous ne partageons pas la vision nationale du syndicat", fait valoir l'emblématique Christian Roqueirol. En outre, les membres du syndicat entendent proposer une "voie de sortie" aux agriculteurs, contre le libre-échange et les "marges des grandes distributions".