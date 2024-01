Manifestations des agriculteurs : Gard et Hérault paralysés, A9, A62, A75, A20, A61, A64, A89... quelles sont les conditions de circulation concernant l'Occitanie ce vendredi ?

La mobilisation des agriculteurs se poursuit dans tout l'Hexgone ce vendredi 26 janvier. En Occitanie, les agriculteurs ont provoqué la fermeture de l'A9 entre Sigean et Orange, paralysant l'Hérault et le Gard. Voici un point sur les conditions de circulation sur les autoroutes traversant l'Occitanie.



Sur l'A9 entre Orange et Perpignan, la circulation est coupée dans depuis 6h30 ce vendredi dans les deux sens entre Sigean, dans l'Aude, et Orange, dans le Vaucluse. Une portion qui représente 200 kilomètres d'autoroute. Selon le préfet du Gard, la circulation sur l'A9 va être impossible, très rapidement, entre Orange et Perpignan (Pyrénées Orientales) dans les deux sens.

[#Manifestations] ? Point de situation du vendredi 26 janvier à 7h



▪️A9 fermée d’Orange à Perpignan

▪️A54 fermée jusqu’à Nîmes-Garons

▪️À Nîmes, rond-point du KM Delta perturbé

▪️RN 113, RD 135, RD62 perturbées

▪️À Orsan,…

8h05 : ⚠️ Des #manifestations entravent la circulation sur l'#A9 . L'#A9 est coupée à partir de Leucate n°40 en direction d'Orange. Ecoutez #Radio1077 informez-vous avant tout déplacement dans ce secteur. #InfoTrafic

L'A54 autour de Nîmes est fermée entre l'échangeur de Nîmes-Ouest et l'échangeur de Nîmes-Garons.

⚠️⛔️?️ En raison des manifestations d'agriculteurs annoncées ce vendredi 26 janvier dans l'#Hérault , le #Gard et l'#Aude ? l'A9 @A9Trafic sera fermée dans les deux sens de circulation à compter de 6h30 entre les échangeurs de Sigean (11) et d'Orange (84). L'A9 sera donc…

Sur l'A62 Bordeaux-Toulouse, 70 km d'autoroute sont fermés entre Agen et Montauban dans les deux sens. Une sortie obligatoire à Agen-Ouest (sortie n°6.1) en direction de Toulouse. En direction de Bordeaux, il faut sortir à Montauban (sortie n°10). Les sorties de La Réole en Gironde et Eurocentre au nord de Toulouse sont totalement fermés dans les deux sens.

Sur l'A20, autour de Montauban, l'axe est fermé entre la ZI Nord (sortie n°61) et Caussade (sortie n°59) dans les deux sens. Plus au nord, plusieurs échangeurs sont totalement fermés entre Cahors-Sud et Gourdon.

Sur l'A20, autour de Brive, depuis jeudi 25 janvier, la circulation est totalement coupée entre Brive et Donzenac, portion autoroutière commune à l’A20 et à l’A89, un barrage qui engendre bouchons et perturbations à l’échelle de l’agglomération de Brive (Corrèze).

Sur l'A75, le péage du Buisson, près de Saint-Flour, dans le Cantal doit être bloqué, impactant la circulation dans les deux sens pour l’Hérault, l’Aveyron ou la Lozère.

Sur l'A61 Toulouse-Narbonne , l'axe est fermé à Villefranche-de-Lauragais (sortie n°20) en direction de la Ville rose. Des déviations locales sont en place via Montgicard (sortie n°19.1) sur l'A61 ou sur l'A66 vers Nailloux (sortie n°1) en direction de l'Andorre.

Sur l'A64 Toulouse-Bayonne , l'axe est fermé à Carbonne dans les deux sens (sortie n°26). Les entrées et sorties sont fermées à Pau (Pyrénées-Atlantiques), Capvern, Lannemezan (Hautes-Pyrénées) dans les deux sens.

Sur l'A89 Brive-Bordeaux, l'autoroute est fermée entre Périgueux-ouest (sortie n°14) et Saint-Yrieix-la-Perche (sortie n°17) dans les deux sens. Une sortie est obligatoire à Brive en direction de Clermont-Ferrand (sortie n°19).