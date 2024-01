VIDEOS. Manifestations des agriculteurs : opération escargot au cœur de Rodez

Un imposant convoi composé de plus d'une centaine d'engins agricoles et d'environ deux cents manifestants investit ce vendredi 26 janvier le quartier de Bourran.

Ce matin, une soixantaine d'engins agricoles se dirigeant vers Rodez via La Primaube sur la RN88, était annoncé par la préfecture de l'Aveyron, mais c'est plus d'une centaine de tracteurs et environ deux cents personnes qui défilent dans le quartier de Bourran, ce vendredi 26 janvier, au neuvième jour de mobilisation de la colère paysanne.

#AgriculteursEnColere #Rodez : Environ 200 agriculteurs, non syndiqués et de la Coordination rurale, et une centaine de tracteurs sont devant la Direction départementale des territoires. C'est le quatrième jour de mobilisation des agriculteurs. #Aveyron pic.twitter.com/RBWupjYmAO — CentrePresseAveyron (@CPAveyron) January 26, 2024

Si la majorité des manifestants de ce convoi imposant se revendique hors syndicats, des membres de la Coordination rurale se sont joints à ce défilé ruthénois, mais "sans étiquette".

#AgriculteursEnColere #Rodez : Environ 200 agriculteurs, non syndiqués et de la Coordination rurale, et une centaine de tracteurs sont devant la Direction départementale des territoires. Une rencontre doit avoir lieu avec le directeur. C'est le quatrième jour de mobilisation. pic.twitter.com/iQ73CCjdxn — CentrePresseAveyron (@CPAveyron) January 26, 2024

Une délégation reçue par la Direction départementale des territoires

Alors qu'une délégation d'agriculteurs est actuellement reçue par le directeur de la Direction départementale des territoires (DDT), les tracteurs vont quitter le mail de Bourran en direction de l'avenue Victor Hugo, à un train d'escargot.

#AgriculteursEnColere #Rodez : Environ 200 agriculteurs, non syndiqués et de la Coordination rurale, et une centaine de tracteurs réalisent une opération escargot dans la ville. C'est le quatrième jour de mobilisation en Aveyron. pic.twitter.com/ovesCvvsbP — CentrePresseAveyron (@CPAveyron) January 26, 2024

L'organisme d'Etat a interdit les manifestants de déverser quoi que ce soit devant son bâtiment.

L'injection a été respectée jusqu'au passage avenue Victor Hugo, devant la mutualité sociale agricole où ont été vidés du fumier et des pneus.

Action de bravoure, avant de partir, en circulant sur une seule voie vers le palais de justice.

Notamment porté par "Paysans en détresse Aveyron", le mot d'ordre de ce mouvement est "d'effectuer des actions mais sans détériorer le domaine public ou privé. L’idée c’est surtout que la population nous voit ! Et discuter avec elle".

Toujours à Rodez et dans sa périphérie, la préfecture évoque une circulation perturbée dès 10 heures, à hauteur de Bourran et de l'avenue Victor Hugo.

Sur les réseaux, le groupe "Paysans en détresse Aveyron" a d'ores et déjà annoncé un rendez-vous à 9 heures à Cassagnes, puis à 10 heures à la Primaube avant de prendre la direction du parking de Bourran, "côté RAGT". Les manifestants prévoient une opération escargot en direction de la DDT, puis du centre-ville de Rodez.

La préfecture de l'Aveyron signale aussi que plusieurs secteurs sont touchés dans le département. Ainsi sur la RN88, perturbée au niveau de la baraque de Saint-Jean, à Tauriac-de-Naucelle. Un barrage routier bloque la circulation dans les deux sens.

La circulation est impactée au rond-point de Sévérac, sur la RN88, sur celui du Mas de Souyri à Villefranche-de-Rouergue, et enfin sur le Saint-Félix, à Rodez.

De Séverac-d'Aveyron au Viaduc de Millau

Du côté de l'A75, c'est au niveau du péage du Buisson, à proximité de Saint-Flour, dans le Cantal, que les agriculteurs prévoient de faire des blocages.

Un convoi d'engins agricoles convergeant de Séverac-d'Aveyron à Millau en empruntant l'A75, dans les deux sens, est prévu, avec une traversée du Viaduc de Millau dans le sens Nord/Sud, mais aussi du centre-ville de Millau.

Action prévue samedi 27 janvier sur l'Aire de l'Aveyron (A75)

Pas de temps morts en Aveyron dans ces manifestations de colère du monde agricole. Samedi 27 janvier, la Coordination rurale se rassemblera sur l'A75 à partir de 10 heures, à hauteur de l'Aire de l'Aveyron. Les membres aveyronnais du syndicat doivent être rejoints par leurs homologues de Lozère.