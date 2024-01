VIDEO. Manifestations des agriculteurs : l'A75 roule au rythme de la contestation en Aveyron

Ce jeudi 25 janvier, les agriculteurs ont fait entendre leur voix à Sévérac-d'Aveyron et ont ralenti la circulation sur l'A75.



L'opération escargot n'a jamais aussi bien porté son nom. N'importe quel gastéropode sur la voie de gauche de l'autoroute aurait pu doubler les moissonneuses-batteuses estampillées du logo de la FNSEA tant elles ont pris leur temps, au départ de Sévérac-d'Aveyron, en direction de Campagnac. Le temps que la file s'allonge et serpente jusqu'aux dernières lueurs du soleil.

Derrière le tableau bucolique que de nombreux badauds ont immortalisé depuis les départementales, il y avait le message porté par une grande partie des agriculteurs en France depuis plusieurs jours. Une lutte pour de meilleures conditions de travail dont se sont emparé la FNSEA et les Jeunes agriculteurs. Ils ont pris les choses en main pour faire entendre la voix des Aveyronnais dans cette mobilisation nationale et ils étaient plus de 200 au lancement des hostilités.

#AgriculteurEnColere #Aveyron

\ud83d\udd34Le soleil se cache et ça avance toujours aussi lentement sur l’A75 entre Sévérac et Campagnac pic.twitter.com/ZUP7TKp45w — Midi Libre Millau Sud-Aveyron (@MidiLibreMillau) January 25, 2024

"Le prix du lait n'a pas bougé"

Très rapidement, les agriculteurs sont arrivés de tout le département pour prendre part à ce rassemblement, tandis qu'à Rodez, la Confédération paysanne organisait aussi une mobilisation. "On se pose des questions sur notre avenir, explique Robin Tassié, jeune éleveur ovin lait à Sévérac-d'Aveyron. Avant, il fallait compter entre 80 et 100 000€ pour des tracteurs, maintenant on est plus entre 140 et 160 000 €. Le prix du lait n'a pas bougé non plus."

Il n'est pas le seul jeune venu se faire entendre ce jeudi. "On veut une augmentation du prix du lait sans qu'elle soit répercutée sur la population, complète Nicolas Capelle, qui en plus d'un troupeau de fedas, élèves des vaches dans le Sévéragais. On ne sait pas ce que les gros groupes font comme marge. Il faut trouver une solution qui ne pénalise pas tout le monde."

Une manifestation entre deux traites

À leurs côtés, la situation n'encourage pas Lison Maymard à se lancer dans l'aventure agricole. "Elle n'est pas encore installée", sourient les deux Sévéragais. "Quand on regarde les prix, c'est compliqué", avoue la jeune agricultrice.

Les tarifs pratiqués ne sont pas les seules choses que les agriculteurs demandent. "On passe plus de temps à faire des papiers qu'être aux côtés de nos animaux", soupire Robin Tassié. "On voit que ce problème touche tout le monde, c'est pareil pour les artisans", ajoute Nicolas Capelle. Tous ont pris le temps de venir porter cette voix, entre deux traites de brebis. "On n'a pas trop le choix, elles ne font pas grève elles !"

"On est là"

Ils étaient dans le long convoi qui a serpenté à deux reprises entre Sévérac-d'Aveyron et Campagnac. Une fois la première rotation effectuée sur l'A75, le convoi de tracteurs encadré par la gendarmerie a laissé place à un serpent de loupiotes et klaxons avant de se retrouver au rond-point de l'Imprévu, entre RN88 et A75, les deux axes routiers majeurs de l'Aveyron.

"On veut montrer la mesure de notre désarroi au Premier ministre, clament les représentants du syndicat agricole sur la sono. Il doit annoncer des décisions et des orientations ce vendredi, est-ce qu'on sera satisfait ? Est-ce qu'on sera déçu ? On n'en sait rien ! On va lui montrer qu'on est là, quoi qu'il en coûte. On veut des décisions pérennes pour nos fermes et pour faire fonctionner nos territoires ruraux."