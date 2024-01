DIRECT. Manifestations des agriculteurs : de plus en plus de blocages ce mercredi, le point sur les autoroutes concernées

Les nouvelles autoroutes bloquées à partir de ce mercredi

Lozère : blocage de l'A75 à partir de 11 heures au niveau de l'échangeur du Buisson

Cantal : suite du blocage de l'A75 au niveau de la sortie 29

Puy-de-Dôme : blocage de l'A71 à hauteur du Brézet, à Clermond-Ferrand

Pyrénées-Atlantiques : blocage des péages du Pays basque

Creuse : plusieurs rassemblements à 13 heures vers la préfecture de Guéret

Indre : opération escargot sur l'A20 à partir de 8 heures

Rhône : blocage de l'A47 à Givors

Ardèche : blocage de la RD820 (Félines), de la RD86 (Sarras), de la RD861 (La Voulte-sur-Rhône et Viviers), de la RN102 (Viviers et Châteauneuf-du-Rhône) et du pont de Serrières à partir de 8 heures

Drôme : blocages sur l'A7 et la N532/A49

Ardennes : blocage de l'A34 au niveau de l'aire de Woinic

Bas-Rhin : blocage de l'A35 à partir de 15 heures avec un défilé de tracteurs vers Strasbourg sur l'A35, l'A4 et la N4

Côtes-d'Armor : blocage de la RN12 et de la N164 à partir de 11 heures

