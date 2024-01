DIRECT. Manifestations des agriculteurs : levée du barrage de Carbonne, blocages sur l'A75, l'A9, l'A7, la RN88, à quoi s'attendre sur les routes ce samedi

Les annonces détaillées ce vendredi 26 janvier par le Premier ministre Gabriel Attal en Haute-Garonne n’ont pas convaincu tous les agriculteurs français. On fait le point sur une partie des actions pour ce samedi 27 janvier.

Si le symbolique barrage sur l’A64 sera levé dès ce samedi 27 janvier à midi, Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, premier syndicat agricole du pays, a toutefois indiqué sur TF1 qu’à l’échelle nationale, le mouvement se poursuivait. Le président des Jeunes Agriculteurs a quant à lui aussi acté la poursuite de la mobilisation sur BFMTV.

?Mouvement des agriculteurs

« Ce qui a été dit ce soir ne calme pas la colère. Il faut aller plus loin », insiste le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau.

« Le compte n'y est pas. Si nous avons été entendu sur la nécessaire simplification, nous n'avons rien entendu pour la jeunesse, le revenu ou sur les transpositions. La mobilisation va continuer et nous demandons rdv avec Gabriel Attal rapidement » - Arnaud Gaillot, Jeunes Agriculteurs

Le barrage de l'A64 à Carbonne (Haute-Garonne) levé à midi

L'éleveur emblématique de Haute-Garonne Jérôme Bayle, initiateur du premier barrage devenu une figure de la contestation, a annoncé au côté du Premier ministre Gabriel Attal, avec qui il a échangé son numéro de portable, que le barrage de Carbonne (Haute-Garonne) serait levé d'ici samedi midi. "Si on s'est battus, c'est pour arrêter tout ça (...) ce soir je vous annonce que [demain] midi l'autoroute (A64) pourra circuler", a-t-il lancé sous les applaudissements des agriculteurs.

Le barrage sur la RN88 à Tanus reste en place

En Aveyron, la FDSEA et les JA, notamment actifs sur la RN88 à hauteur de Tauriac-de-Naucelle, ont aussi annoncé, vendredi soir, la poursuite des blocages sur cet axe impacté depuis plusieurs jours. A minima jusqu’à ce samedi midi : les antennes nationales des deux syndicats doivent être reçues par le ministre de l’Agriculture, Marc Fesneau, ce matin, "pour avoir des éclaircissements. Il manque du concret. On n’a pas compris exactement tous les éléments sur lesquels il voulait aller, et jusqu’où il poussait le curseur", ont rapporté les deux branches aveyronnaises des syndicats.

Ce samedi matin, sur la RN88 à hauteur de Tanus. Centre Presse Aveyron - Xavier Buisson

Marie-Amélie Viargues, secrétaire générale de la FDSEA Aveyron, précise ce samedi matin que la possibilité de lever le camp dans la journée dépend du résultat de ce rendez-vous de la FNSEA et des JA avec le ministre de l’Agriculture.

Concernant les annonces du Premier ministre faites aux agriculteurs vendredi 26 janvier en Haute-Garonne, la responsable syndicale concède que si "certaines revendications ont été entendues, les sentiments sont mitigés", d'autant plus, que les mesures sur l'élevage sont "légères".

La Coordination rurale sur l'Aire de l'Aveyron (A75)

Ce samedi, la Coordination rurale sera présente sur l'A75 à partir de 10 heures, à hauteur de l'Aire de l'Aveyron, située sur la commune de Sévéreac-d'Aveyron. Les membres aveyronnais du syndicat doivent être rejoints par leurs homologues de Lozère.

Action surprise à Figeac (Lot) ?

Dans le Lot, à Figeac, la Confédération paysanne pourrait faire une "action surprise" ce samedi 27 janvier.

L'A9 et l'A7 toujours fermées

Ce samedi matin, du Sud-Ouest au Sud-Est, sur l'A62, l'axe est fermé entre Agen et Montauban dans les deux sens. Sur l'A20 il est impossible d'emprunter la rocade de Montauban (sorties n°59 à 61 fermés dans les deux sens entre Z.I. nord et Caussade). Dans le Lot, les échangeurs de Cahors-sud et Gourdon sont fermés dans les deux sens. En direction de Paris, sortie obligatoire à Noailles (sortie n°52).

Sur l'A9, l'axe est totalement fermé dans les deux sens entre la frontière espagnole et Orange (Vaucluse) jusqu'à nouvel ordre.

⚠️ 🚗conditions de circulation

suite au mouvement social 🚜

⛔️autoroute A9 fermée dans les 2 sens

🛣️ circulation A61 perturbée

\u27a1\ufe0f @A61Trafic

🚗🚗réseau secondaire chargé secteur Narbonne

Préfet de l'Aude

6h00 : Les conditions de circulation sur A9 sont toujours impactées par des manifestations. L'A9 est toujours coupée dans les 2 sens de circulation entre Orange et la Frontière espagnole.

Sur l'A7, l'axe est fermé entre Lyon et Orange en direction de Marseille et entre Avignon et Lyon en direction de Lyon. Des sorties obligatoires sont mises en place et renvoient sur la nationale 7 sur le réseau secondaire. De même, l'A54 est fermée entre Nîmes sur l'A9 et Salon-de-Provence dans les deux de circulation.

08h00 : Point de situation sur les routes en Auvergne-Rhône-Alpes.



Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône