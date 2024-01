Manifestations des agriculteurs : "siège" de Paris, blocage du marché de Rungis, retour sur les autoroutes... Voici à quoi s'attendre à partir de lundi

Les blocages et les actions coup de poing vont reprendre lundi, les agriculteurs ont aussi l'intention de mener un "siège" de Paris.

Les annonces du Premier ministre Gabriel Attal n'ont pas réussi à éteindre le feu. Même si le blocage de l'A64 en Haute-Garonne, au niveau de Carbonne, a été levé ce samedi 27 janvier 2024, de nombreux barrages sont maintenus partout en France et certains agriculteurs comptent passer à la vitesse supérieure dès lundi 29 janvier.

Vers un "siège" de Paris ?

Les syndicats FNSEA et Jeunes Agriculteurs, par voie de communiqué, ont appelé à un "siège" de Paris à partir de 14 heures, lundi. Des agriculteurs issus de 17 départements autour de la capitale auraient déclaré prendre part à cette action. Tous les grands axes entrant et sortant de Paris risquent d'être impactés. Des départements éloignés pourraient se joindre au mouvement : la Coordination rurale du Lot-et-Garonne a fait part de sas volonté de monter jusqu'à Paris pour bloquer le marché de Rungis.

"Dès lundi 29 janvier à 14h les agriculteurs des départements: l'Aisne, l'Aube, l'Eure, l'Eure & Loir, l'Île-de-France, la Marne, le Nord, l'Oise, le Pas-de-Calais, la Seine & Marne, la Seine-Maritime et la Somme, membres du réseau FNSEA et Jeunes Agriculteurs du Grand Bassin Parisien entament un siège de la capitale pour une durée indéterminée", écrivent-ils dans un communiqué.

Les JA annonçaient en milieu d'après-midi leur intention de mener un "blocus de Paris et de la petite couronne parisienne", tout en précisant que ce qui allait être mis en place serait "beaucoup plus fort" que ce qui a été observé ces derniers jours dans la capitale. "L'idée étant qu'il n'y ait aucun camion qui puisse approvisionner la capitale et que, s'il le faut, on tienne aussi longtemps que nécessaire, en tout cas toute la semaine prochaine", a déclaré l'un des administrateurs des Jeunes Agriculteurs, Maxime Buizard, sur BFMTV.

Reprise des actions dans les départements ce lundi

Les agriculteurs ne décolèrent pas, des blocages pourraient reprendre de plus belle dans de très nombreux départements. Rappelons que 80 d'entre eux étaient concernés, vendredi 26 janvier 2024. Après un week-end légèrement plus calme, où bien des barrages ont été levés, plusieurs actions seront reprises lundi.

Ces manifestations pourront prendre plusieurs formes, des routes de plus en plus stratégiques sont ciblées par les manifestants. En Isère, les agriculteurs bloquent le nord du département en s'installant sur l'A43 et l'A48, deux axes essentiels pour se rendre en montagne et gagner les stations de ski.

Voici déjà quelques actions déjà annoncées (la liste est amenée à fortement évoluer d'ici lundi) :