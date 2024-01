Manifestation des agriculteurs : la colère s'étend à l'Aveyron, ils sont "une cinquantaine" à bloquer la RN 88

La grogne des agriculteurs, partie depuis la Haute-Garonne le 18 janvier, gagne l'Aveyron ce 23 janvier 2024. Plusieurs dizaines de manifestants bloquent la RN 88.

Depuis ce mardi 23 janvier 2024, les agriculteurs de l'Aveyron ont rejoint le mouvement de contestation initié par leurs collègues de Haute-Garonne le 18 janvier.

Plusieurs dizaines d'agriculteurs

Depuis la fin de matinée, plusieurs convois d'agriculteurs ont convergé sur la RN 88 pour procéder à un blocage à hauteur du viaduc du Viaur, à la limite avec le département du Tarn. En arrivant de Rodez, d'abord. Puis aux alentours de 11 heures 30, d'autres manifestants ont débarqué en provenance d'Albi. En tout, une dizaine d'engins agricoles étaient présents en fin de matinée.

Vice-président des Jeunes agriculteurs de l'Aveyron (JA12), Michaël Garrigues raconte : "Aujourd'hui, on a attaqué la mobilisation comme on l'avait programmée, sur les coups de 10 heures. L'ensemble des agriculteurs du coin et d'ailleurs se sont rejoints ici afin de mettre en place le blocus. D'ici la fin de matinée, toutes les bottes de paille et les tracteurs étaient présents pour bloquer. On est une cinquantaine d'agriculteurs et on attend de voir comment on va faire dérouler la journée".

Bloquée dans les deux sens de circulation

La RN88 est bloquée dans les deux sens de circulation. Dans un premier temps, la route a été fermée dans le sens Rodez-Albi. Les manifestants ont alors scié la barrière centrale pour accéder à la double voie afin d'établir leur point de blocage dans le sens Albi-Rodez. Le blocage s'est effectué dans une ambiance calme.

Qu'est-il prévu pour la suite ? Le vice-président des Jeunes agriculteurs de l'Aveyron répond : "Il va y avoir des équipes en rotation. Normalement, l'ensemble du département va se mobiliser avec des équipes qui vont rester aujourd'hui jusqu'à 16-17 heures, parce qu'il faut pas oublier qu'on est un département d'élevage et qu'on a, du coup, les bêtes à aller soigner matin et soir. Donc à la fois des jeunes et d'autres agriculteurs vont se relayer de façon à pouvoir tenir la nuit et demain jusque tard dans la soirée".

Et à Michaël Garrigues d'annoncer la couleur : "L'opération est prévue pour 36 heures reconductibles. Aujourd'hui, on n'a pas de date de fin pour notre mobilisation".

La RN88 fermée entre La Baraque Saint-Jean et Tanus

Comme l'indiquent les services de l'Etat ce mardi matin, la RN88 est impactée. En effet, l'axe est "fermé à la circulation de l’échangeur de La Baraque Saint-Jean (PR 88+185) côté Aveyron à l’échangeur de Tanus (PR 03+538) côté Tarn dans le sens Rodez vers Albi".

Comment circuler dans le secteur ?

Toujours en marge de sa communication, la préfecture aveyronnaise indique qu'une déviation "est mise en place à la sortie de l’échangeur de La Baraque Saint-Jean, par la RD888 (côté Aveyron), par la RD688 (côté Tarn), par la RD53 et retour sur la RN88 par la bretelle d’entrée de l’échangeur de Tanus vers Albi".

Ce mardi soir, les manifestants seront relevés par une nouvelle équipe qui restera sur place toute la nuit afin d'assurer une continuité dans le mouvement. Les agriculteurs n'écartent pas l'idée de bloquer dans les prochains jours l'A75.