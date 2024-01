Manifestation des agriculteurs : A75, A9, A64, RN88... Encore plus de routes bloquées ce mardi, la colère s'étend sur l'A7

On fait le point sur toutes les annonces de blocages annoncées par les agriculteurs en Occitanie et ailleurs en France.

Les agriculteurs vont continuer de bloquer les grands axes routiers ce mardi 23 janvier 2024, non seulement dans le sud-ouest autour de Toulouse où le mouvement a été initié, mais aussi dans de plus en plus de départements où la colère commence à se manifester.

Le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, a déclaré lundi soir qu'il "n'y aura pas de levée des actions" sans des actes du gouvernement, à la sortie d'un rendez-vous à Matignon avec le nouveau Premier ministre, Gabriel Attal.

Le point sur les routes bloquées en Occitanie

Des blocages sont à prévoir sur l'A64, au niveau de Carbonne, où les agriculteurs de Haute-Garonne se sont installés au début de la mobilisation. La circulation devrait toujours être coupée dans les sens, sur cet axe qui relie Toulouse et Bayonne.

En Aveyron et dans le Tarn, la RN88 sera bloquée par les agriculteurs à partir de 10 heures, à deux endroits : sur le Pont-de-Tanus à la frontière entre les deux départements, et au niveau de Fonlabour, au nord d'Albi. Les routes seront coupées dans les deux sens, des déviations vont être mises en place.

Le Tarn-et-Garonne a été l'un des départements qui a compté le plus d'actions de blocage, il est probable d'en connaître d'autres mardi. Tout au long de lundi, l'A62 a été coupée à Castelsarrasin et l'A20 au nord de Montauban. Un blocage était mené au péage du Passage d'Agen à la frontière avec le Lot-et-Garonne.

La FDSEA et les JA du Lot rejoignent le mouvement ce mardi en venant renforcer les blocages de l'A20 au niveau de Montauban Nord et l'A64 à Carbonne, mais aussi en bloquant dès 18h ce mardi les bretelles d'autoroute de Cahors Sud, Montfaucon et Gignac.

Dans les Pyrénées-Orientales, les agriculteurs pourraient être de retour sur l'A9 pour bloquer l'autoroute menant en Espagne, comme cela était le cas ce lundi.

Concernant les Hautes-Pyrénées, les manifestants maintiennent les barrages sur l'autoroute d'Ibos, de Séméac, de Capvern et de Lannemezan.

En Ariège, une mobilisation de 24 heures a été lancée lundi sur la N20, au rond-point du McDonald's de Pamiers, et va donc se poursuivre ce mardi.

Dans le Gers enfin, Jeunes Agriculteurs appellent à un blocage "jours et nuits" dans les deux de circulation de la N124.

Dans ces départements d'Occitanie, des appels à la mobilisation et au blocage sont programmés pour le reste de la semaine :

Lozère : mercredi 24 janvier, à 11 heures à l'échangeur du Buisson sur l'A75

: mercredi 24 janvier, à 11 heures à l'échangeur du Buisson sur l'A75 Hérault : vendredi 26 janvier, barrage filtrant et défilé dans Montpellier

: vendredi 26 janvier, barrage filtrant et défilé dans Montpellier Gard : vendredi 26 janvier, blocage de l'A9 en tracteurs

L'Oise, le Cantal, la Dordogne, la Haute-Savoie...

On liste ici les appels aux blocages dans votre département, pour mardi ou le reste de la semaine (liste susceptible de s'allonger) :

Cantal : mardi 23 janvier, blocage de la sortie 29 de l'A75 à 13 heures

Pyrénées-Atlantiques : mardi 23 et mercredi 24 janvier, blocage des péages du Pays basque

Dordogne : mardi 23 janvier, blocage à 10 heures de l'entrée de l'autoroute à La Bachellerie et au rond-point de l'aéroport de Bergerac

Oise : mardi 23 janvier, blocage de l'A16 Beauvais

Haute-Savoie : mardi 23 janvier, cortège devant le tribunal d'Annecy à 10 heures

Creuse : mercredi 24 janvier, plusieurs rassemblements à 13 heures vers la préfecture de Guéret

Isère : jeudi 25 janvier, cortège jusqu'à la DDT de l'Isère avec une arrivée à 11 heures

Var : jeudi 25 janvier, cortège jusqu'à la préfecture en début de matinée (8h30 au rond-point de la Cadière, 9h de la cave coopérative de la Crau, et 8h30 du rond-point de Cuers)

Alpes-de-Haute-Provence : jeudi 25 janvier, opération de blocage prévue sans d'autres détails pour l'instant selon la FDSEA 04

L'A7 bloquée à son tour

Depuis ce mardi matin, l'A7 est à son tour bloquée dans les deux sens de circulation dans la Drôme par les agriculteurs en colère.

Les #agriculteurs bloquent l'autoroute A7 dans la Drôme dans les deux sens !

Carole Delga : " Il faut passer des paroles aux actes"

Après être allée ce week-end à la rencontre des agriculteurs manifestant sur les ronds-points du territoire, la présidente de la Région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, Carole Delga, a tenu ce lundi 22 janvier, à rencontrer les agriculteurs du Volvestre, aux côtés de Sébastien Albouy, président de la chambre d’Agriculture de la Haute-Garonne, afin d’écouter leurs revendications et d’esquisser des pistes de solutions qui pourront être proposées au Gouvernement.

Dans un communiqué de presse adressé, Carole Delga explique :