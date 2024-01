Lobbyiste, conseiller chasse d’Emmanuel Macron, spécialiste de la ruralité : le regard de Thierry Coste sur ce mouvement des agriculteurs.

Avez-vous vu venir ce mouvement ?

Oui. À l’étranger, en Allemagne et aux Pays-Bas notamment, et aujourd’hui en France. L’Europe veut s’occuper du quotidien de tout le monde, agriculteurs compris. Qui en ont parfois profité, avec la PAC (la politique agricole commune, NDLR). Mais en même temps, a été instauré un système qui est l’exact contraire de ce que veulent les agriculteurs. Ils le disent dans les manifestations : ils veulent vivre de leur travail. Depuis trente ans, et avec des syndicats qui ont souvent fermé les yeux, on a instauré un système où l’argent de l’Europe et de la PAC fournit le revenu des agriculteurs, on accompagne en permanence le revenu des agriculteurs par des subventions. On marche sur la tête.

Un mode de fonctionnement aujourd’hui dépassé ?

Ce n’est pas ce qu’il faut faire. D’abord parce que les fonds européens ne sont pas illimités. D’autre part, ça permet de justifier de mettre en place des normes environnementales encore plus importantes. C’est le secteur économique le plus impacté et on aide les gros plutôt que les petits. On va dans le mur.

Ces normes sont dans le viseur des manifestants…

Elles sont complètement contradictoires ! Quand on impose des normes qui deviennent insupportables, on empêche les gens d’avoir des revenus, de la trésorerie. Avec un État qui passe son temps à contrôler, alors qu’il devrait accompagner. Et l’Union européenne qui veut continuer d’élargir ses frontières ? Le premier impact sera pour le monde agricole ! Quand l’UE signe des accords avec des pays d’Amérique latine, centrale ou le Canada, les premiers impactés sont les agriculteurs, avec une concurrence qui devient déloyale. Et si demain on élargit à l’Ukraine, on fait comment ?

Ce mouvement traduit-ilune inquiétude plus sourde, qui monte de la ruralité en général ?

Bien sûr ! Ça traduit la colère des gens qui travaillent. Comme au début des “gilets jaunes”. Les agriculteurs ne demandent pas à travailler moins, ils veulent dégager un revenu suffisant. Regardez la manifestation de Narbonne, c’était celle des viticulteurs, mais aussi des ruraux. C’était la première fois. Et la manifestation de Montpellier, elle était agricole, bien sûr, avec les éleveurs de taureaux, mais c’était aussi la manifestation des gens qui travaillent dans les campagnes.

Recueilli par Vincent Coste