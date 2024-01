Manifestation des agriculteurs : un arrêté temporaire de circulation pris en Aveyron, quels sont les secteurs à éviter ?

Face à la grogne des agriculteurs, qui s'étend jusqu'en Aveyron ce mardi 23 janvier 2024, la préfecture de l'Aveyron a pris un arrêté temporaire de circulation.

La RN88 impactée

Comme l'indiquent les services de l'Etat ce mardi matin, la RN88 sera impactée. En effet, l'axe sera "fermé à la circulation de l’échangeur de Baraque Saint-Jean (PR 88+185) côté Aveyron à l’échangeur de Tanus (PR 03+538) côté Tarn dans le sens Rodez vers Albi".

Un jour et demi

L'arrêté, bien que temporaire, va tout de même durer un certain temps. La préfecture dévoile qu'il est pris "pour une durée de 36 heures", soit un jour et demi. Mais elle précise, par la même occasion, que "cet arrêté pourra être prorogé en fonction de l’évolution du mouvement social et des opérations de mise en sécurité de la RN88".

Comment circuler dans le secteur ?

Toujours en marge de sa communication, la préfecture aveyronnaise livre des détails sur les conséquences provoquées par cet arrêté sur la circulation. Elle indique qu'une déviation "sera mise en place à la sortie de l’échangeur de Baraque Saint-Jean, par la RD 888 (côté Aveyron), par la RD 688 (côté Tarn), par la RD 53 et retour sur la RN 88 par la bretelle d’entrée de l’échangeur de Tanus vers Albi".