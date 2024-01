Tauriac-de-Naucelle. Un rendez- vous apprécié par les Aînés

Dimanche 21 janvier, sur invitation de Jean-Luc Tarroux et son conseil municipal, c’est une bonne soixantaine d’aînés qui se sont retrouvés sous les coups de 12 h 30 dans la salle des fêtes. Autour d’une bonne table et d’un repas préparé à la fois par Anaïs de l’Embuscade (bœuf bourguignon, tagliatelle maison et bûche), l’entrée par les dames du conseil, représentées en nombre. Dans son mot de bienvenue, Jean-Luc Tarroux a déclaré : "Profitez bien de ces moments, ils sont précieux…" ; le maire rajoutait une précision, l’achat d’une maison à Tauriac " qui nécessitera un emprunt…".

Le doyen de la commune (99 ans), avait fait le déplacement, "Nanou Fraysse" de Cros, ancien du maquis Antoine a participé à la libération de Carmaux.

C’est avec une joie non dissimulée les conseillères et conseillers servaient tour à tour les plats à leurs aînés. Nombreux ont pu échanger sur des souvenirs et histoire anciennes.