Tauriac-de-Naucelle. Cohésion, ambition… et réalisations

C’est devant une belle assistance, plus d’une centaine de personnes, que le conseil tauriacien présentait les vœux et les nouveaux habitants (six), de jeunes entrepreneurs pour la plupart.

La commune dispose d’une belle ressource en bénévoles impliqués dans les associations. La dernière créée, "les boute-en-train", est intergénérationnelle, ludique, sportive et festive. Elle permet de découvrir à pied les points sublimes de la commune. Les séances de jeux mensuelles se déroulent à la salle des fêtes de Tauriac, deux sociétés de chasse indispensables à la commune pour réguler les prédateurs. Un comité d’animation qui, en plus de la fête votive, a relancé le feu de la Saint-Jean et la grillée de châtaignes. Si les comédiens et auteurs de Novacella (crée en 2010 sous l’impulsion de Bernadette) rayonnent au-delà du département, la valorisation du viaduc du Viaur est la plus ambitieuse avec un dossier de classement du viaduc de Paul Bodin, au patrimoine mondial de l’Unesco. Le dossier est européen (avec 5 autres viaducs), porté par l’Allemagne. La finalisation devrait aboutir d’ici 4 à 8 ans. Jean-Luc Tarroux, le maire, fier d’une équipe qui travaille les dossiers et en cohésion, présentait les projets 2024.

Des projets annoncés comme douloureux, celui de l’assainissement collectif à mettre en place sur 2 ans, un emprunt sera nécessaire. L’hôtel du viaduc qui pourrait trouver preneur…

Pour attirer de nouveaux habitants, réalisation à Tauriac de 4 à 5 logements (ancienne école privée de Tauriac), avec du photovoltaïque sur le toit possible. Aires de détente et de stationnement le long du Viaur, isolation extérieure d’un bâtiment communal (Baraque Saint-Jean), chantier de désemperméabilisation (halte Paul-Bodin et place Pierre-Vernier), dépollution d’une zone (proche du viaduc), réhabilitation d’une salle à Tauriac, pose de photovoltaïque sur la salle des fêtes de Saint-Martial, réhabilitation, avec la fédération de hand du terrain de tennis.

Le maire a répondu à quelques questions, avant de partager quelques mignardises servies par les élus.