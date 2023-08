Après toute une nuit de recherche, ils ont été localisés et secourus, épuisés, ce mercredi matin.

Deux alertes de randonneurs perdus dans le Gard ont mobilisé d'importants moyens, mardi 8 août 2023 et toute la nuit jusqu'à mercredi matin.

Vers 22 h 30, les secours étaient à la recherche d'un homme de 55 ans et de sa fille de 12 ans, deux touristes, sur la commune de Saint-Jean-du-Gard, à la demande de la gendarmerie nationale. Une équipe de secours en milieux périlleux a été mobilisée avec quatre chiens de l'unité spécialisée cynotechnique et un drone. Cela représentait 21 sapeurs-pompiers et 6 gendarmes, un poste de commandement avait été activé au camping de La Came.

Les pompiers décrivent une zone de recherche escarpée, avec une végétation dense. C'est après "une nuit de recherche active" que le père et sa fille ont été localisés ce mercredi matin vers 7 h 30. Ils étaient "fatigués, mais indemnes".

Les deux randonneurs ont été hélitreuillés par le Dragon 48, l'hélicoptère de la sécurité civile.

Une famille de quatre personnes en détresse

Plus tôt, mardi, c'est une famille de quatre randonneurs qui était égarée, cette fois au niveau de la commune de Collias. Leur localisation a également été rendue très difficile en raison de l'environnement très escarpé et de la végétation dense.

C'est finalement grâce à l'avion de reconnaissance Horus 30 que la famille a été aperçue, et que les secours ont pu être guidés jusqu'à elle. Un homme de 48 ans a été treuillé hors de la zone en priorité, par l'hélicoptère de la gendarmerie nationale Choucas 34, car il était épuisé et déshydraté. Il a été transporté au centre hospitalier de Nîmes avec l'aide des moyens spécialisés GRIMP (Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux) et le Sdis du Gard. Les autres membres de la famille ont été pris en charge et ont regagné leur domicile, indemnes.

Les sapeurs-pompiers du Gard "rappellent à la population, et notamment aux touristes en vacances dans le département, la nécessité de préparer leur itinéraire de randonnée, d’emprunter uniquement les sentiers balisés et de prévenir un proche avant le départ".