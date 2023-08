Réquista. Retour vers le passé de la cité avec l’association Patri’Minot

L’office de tourisme a proposé la visite de Réquista, guidée par Julie Duponchel de Patri’Minot. Cette visite, très suivie, a permis de redécouvrir les détails du passé devant lesquels on passe souvent sans les remarquer.

Les participants ont écouté avec attention le récit de la légende qui dit qu’une statue de la vierge s’est retrouvée à l’emplacement du monument aux morts actuel et qui devint le cœur de la cité, entouré d’hôtels, de restaurants de cafés pour accueillir les pèlerins. Quatre rues partent de cette place, l’une menant vers Albi, une autre vers Rodez, la troisième vers Millau et la 4e vers Saint-Affrique. Certains propriétaires ont apporté des éléments complémentaires sur leur maison et sur le N° 5 avenue d’Albi.

D’après la propriétaire, la maison a été construite en 1610, après l’incendie de 1588 qui a détruit quasiment toute la ville.

La porte présente des éléments d’architecture intéressants dont un cœur à l’envers. Beaucoup d’interprétations sur ce motif. Une des hypothèses plausibles : cœur à l’endroit pour les catholiques / cœur inversé pour les protestants. Une visite qui a intéressé les participants.