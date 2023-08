Villefranche-de-Rouergue : un périple à travers les Etats-Unis avec les photos de Sylvie Bosc

Sylvie Bosc expose ses photos à la Manufacture, images d’un périple dans le sud des Etats-Unis

La médiathèque Manufacture présente jusqu’au 31 août prochain, l’exposition photographique "Delta Blues, voyage le long du Mississippi" de Sylvie Bosc, parrainée par le photographe Jean-Marie Périer. Elle retrace 5 ans de voyage de l’artiste aveyronnaise dans le Sud profond des États-Unis, le long de la Highway 49 et 61, de Nashville à Clarksdale, de Tupelo à Greenwood en passant par Jackson et la Nouvelle Orléans jusqu’à la mythique ville de Memphis.

"Tout a commencé en 2016 par une demande de Jean Guillermo qui présidait l’association France Blues. Le projet : suivre les bluesmen français au célèbre International Blues Challenge de Memphis. C’est une équipe de 10 personnes qui a embarqué pour les USA dont le cinéaste Étienne Mortini décédé en 2020". Sylvie lui rend un vibrant hommage "Ce fut une belle collaboration. Il m’a appris beaucoup de choses !"

Ce fut aussi un road trip dans toute la vallée du Mississippi sur les traces du blues. L’histoire s’est renouvelée jusqu’en 2020. Sylvie en parle avec passion et émotion : "Ce fut non seulement l’occasion de croiser de grandes légendes du blues dans les clubs de musique mais également de faire des rencontres touchantes tous les jours dans les rues et que j’ai voulu fixer à travers mon objectif. Cette expérience m’a fait grandir et évoluer. Elle m’a donné de la force. Je souhaite à tout le monde de vivre cela !"

Lieux mythiques

Sylvie a photographié des lieux mythiques dont certains ont disparu comme le Blues Front Café ou le Poor Monkey Lounge, derniers "Juke joint". Des clichés uniques qui ont valeur de témoignage. "Le but de ces photos, c’est aussi de parler de là-bas. Le Mississippi est l’état le plus pauvre des USA et le racisme y est aussi très présent. La vie des gens n’est pas facile. J’ai pu échanger et créé des liens forts comme avec le président de la Blues Foudation."

Sylvie est la seule française à y avoir exposé 5 mois en 2019 et ce grâce à l’appui de Jean Marie Perrier. "Il m’a pris sous son aile. Généreux, il m’a confié 2 clichés pour cette expo, un de James Brown, l’autre de Chuck Berry !" A la Manufacture, chaque photo (l’exposition en regroupe une cinquantaine) retrace des moments de vie chargés d’émotion, glanés par Sylvie Bosc au cours de ses 5 périples sur les traces du blues. En correspondance, des livres et un off sous forme de diaporama en illustrent d’autres, le tout bercé au son du Mississippi grâce aux richesses du fonds Hugues Panassié. Des rencontres avec la photographe sont prévues à la médiathèque d’ici la fin du mois (voir sur le site).

L’occasion pour Sylvie de partager les nombreuses anecdotes qui la lient à chaque photo ! À cette occasion, elle tient à remercier chaleureusement Aline Soave, directrice de la Manufacture et son équipe, tous les partenaires institutionnels particulièrement la mairie de La Fouillade et les soutiens privés qui l’ont aidée à concrétiser sa passion. Après 20 ans de photos de scène, Sylvie a élargi son champ d’activité et met son savoir-faire au service de l’économie locale à travers le Réseau Villefranchois de Recommandation.

"Je fais un métier que j’ai choisi. Être femme photographe est difficile, surtout en milieu rural. À 50 ans, je suis fière de mon parcours. Aussi, je veux dire aux jeunes filles, tenez bon ! Il faut toujours croire en vos rêves !".