Aveyron : la Fête du vin de Bruéjouls sera sous le signe du Rose N'roll cette année

Pour ce week-end du 12 et 13 août, le village de Bruéjouls est bel et bien prêt à accueillir plusieurs milliers de visiteurs pour sa traditionnelle fête du vin.

Bonne humeur, convivialité et partage. C'est ce qui fait depuis de nombreuses années le succès de la Fête du vin de Bruéjouls, rendez-vous habituel du deuxième week-end d'août, bien inscrit dans le calendrier de nombreux Aveyronnais. Et comme le veut la tradition, pour chaque édition, les organisateurs choisissent une couleur que les festayres doivent honorer, et pour cette 34e, tout le monde verra la vie en rose, avec un thème tout trouvé, "Rose N'roll" !

Comme l'année passée, le rendez-vous est donné dès le samedi soir pour un premier round, avec un apéro-concert suivi d'un bal, accessible après avoir versé la somme de 3 €. Mais c'est bien ce dimanche 13 août que le marathon aura lieu, en accès libre. Le coup d'envoi est d'ailleurs donné à 8 h, pour le classique déjeuner du vigneron et ses 500 couverts prévus, très rapidement pris d'assaut. "On aura ensuite de nombreuses animations, comme les qualifications pour les premiers Jeux olym'pifs (jeux divers à la sauce Intervilles, NDLR), l'intronisation de deux chevaliers de la Dive bouteille, ou encore un moment marquant, le défilé, où 200 personnes, enfants comme personnes âgées, paradent décorés de fleurs, mettant en avant notre production locale", invite Rémy Badoc, l'un des coprésidents du Foyer rural.

Un caractère "intergénérationnel"

Puis c'est une fois la soirée venue que le village devrait s'illuminer, avec six scènes aux ambiances musicales plus différentes les unes que les autres. "On aura à la fois des coins musette, pop-rock ou variété, comme des DJ", détaille à ce titre Louis Combemale, cotrésorier du Foyer rural. "Ce que l'on aime avant tout dans cette fête, c'est son caractère intergénérationnel. Le temps d'un week-end, toutes les générations se mélangent, en honorant le vin local, qui est à la base de cet événement", livre Grégory Roumec, vice-président de cette association, dont l'implication est sans faille.

D'ailleurs, sur l'ensemble des festivités, près de 200 personnes sont mobilisées, au sein d'un village comptant seulement 300 âmes ! Alors, une chose est sûre, le rosé devrait couler à flots ce week-end.