Sommeil : quel rythme pour les enfants pendant les vacances ?

Durant les vacances, les jeunes enfants se couchent souvent trop tard, trop souvent. Pourtant, si on sait qu’on ne décale pas le rythme des bébés, les enfants plus grands sont également très sensibles aux changements de rythme. Explication avec Claire Leconte, professeure émérite en psychologie de l’éducation et chronobiologiste.

Destination Santé : En vacances, est-il possible de coucher plus tard son enfant sans trop affecter son bien-être ?

Claire Leconte : Il faut vraiment l’éviter. Des chercheurs anglais ont suivi durant plusieurs années des enfants de 3, 5 et 7 ans. A 7 ans, les enfants qui ont le plus de difficultés à maintenir leur attention ou souffrent de troubles du comportement, sont ceux qui, dès l’âge de trois ans, ont connu des retards de coucher réguliers, le week-end ou en vacances. L’étude avait également montré que remettre de la régularité dans les heures de coucher d’un enfant permet de faire largement diminuer ces problèmes.

Et concernant les effets à court terme ?

Nous sommes régis par de nombreuses horloges biologiques qui doivent être synchronisées entre elles. Mais ces horloges n’ont pas toutes la même vitesse de déplacement. Lorsqu’elles sont synchronisées, on se réveille tous les jours à la même heure. C’est pourquoi même s’il se couche tard un soir, un enfant se réveillera quand même à la même heure le lendemain car ses horloges n’ont pas eu le temps de se synchroniser pour se réveiller plus tard. Ce sont donc des enfants fatigués et grognons pour le reste de la journée. Et si un jeune enfant dort très tard le matin, c’est vraiment qu’il manque énormément de sommeil ! Et c’est vraiment problématique.

Combien de temps après le dîner faut-il coucher un enfant ?

Le mieux, c’est de les coucher environ une heure et demie après le début du repas. D’ailleurs, l’alimentation joue aussi sur le sommeil. C’est le matin et le midi qu’il faut prendre le plus de protéines. On peut en prendre aussi au goûter et on évite d’en consommer le soir. Les protéines jouent un rôle sur la synthèse de l’hormone du sommeil, la mélatonine. Le soir, on se contente de féculents, légumes… et on dormira mieux.

Et que fait-on après le dîner avec les enfants ?

Il faut faire une activité calme. C’est aux parents de proposer à leur enfant un temps calme avec un jeu de société ou une histoire. Pas d’écran avant de se coucher évidemment. Les parents peuvent aussi apprendre à reconnaître le vrai moment d’endormissement de leur enfant. A ce moment-là, on observe une baisse de la température centrale. C’est une baisse très visible et cela signifie qu’il est l’heure de les coucher. Quand on dépasse ce moment, on aura beaucoup plus de mal à s’endormir. C’est vrai à tous les âges de la vie.

Pour les parents qui emmènent leur enfant assister à un spectacle ou dîner au restaurant, quelle souplesse est envisageable pour l’heure du coucher ?

On peut avoir un peu de souplesse en vacances par rapport à l’horaire de coucher habituel mais pas au-delà d’une heure, en tout cas pas jusqu’à 7 ans.

Et peut-être qu’on peut rattraper le coucher trop tardif de la veille en lui faisant faire une longue sieste ?

On peut effectivement rattraper un écart de la veille avec une sieste le lendemain. Je conseille même la sieste à tout le monde. Elle doit avoir lieu lors du creux méridien, le moment de la journée où après le repas, de nombreuses personnes se sentent fatiguées. Il s’agit d’une baisse physiologique globale. Chacun devrait avoir une pause à ce moment-là. En revanche, il est important que l’enfant se couche tout de suite après le déjeuner, pas après avoir joué et avoir été excité.

De combien de temps de sieste les jeunes enfants ont-ils besoin ?

Il existe différentes typologies des rythmes biologiques. La typologie petit, moyen et gros dormeur apparaît très tôt chez l’enfant, vers 1 an, 1 an et demi. C’est programmé génétiquement et cela ne changera plus. Un enfant de 3 ans n’aura plus besoin de beaucoup dormir à la sieste alors qu’un autre de 5 ans beaucoup plus. Bien sûr, si un enfant s’est couché tard plusieurs soirs d’affilée, il aura besoin d’une longue sieste. Mais on sait qu’une trop longue sieste perturbe l’endormissement du soir, ce qui serait alors contre-productif. Je préconise donc de les réveiller au bout de deux heures de sieste.

Et après les vacances, si on n’a pas réussi à bien appliquer ces conseils, combien de temps avant la rentrée faut-il recaler l’enfant sur le rythme de l’école ?

Il est nécessaire de recaler son enfant au moins deux semaines avant la rentrée. Surtout pas le week-end qui précède. Les horloges biologiques ont besoin de deux semaines pour se resynchroniser après avoir été désynchronisées. Cela ne sert à rien de le coucher tôt juste le week-end précédent, il sera quand même très fatigué le premier jour d’école, et ceux qui suivront.