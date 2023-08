Campagnac. Une visite en chansons à Cuba

L’association vivre à Campagnac et dans ses hameaux a organisé un concert le samedi 5 août, en l’église de Canac. Joël Cano (voix) et Roberto Cano (guitare classique), ont interprété des mélodies originales, inspirées de la musique cubaine, dans le cadre particulier de l’église romane de Canac, avec son acoustique exceptionnelle.

Joël Cano est un artiste franco cubain, dramaturge et metteur en scène de l’Institut Supérieur d’Art de la Havane en 1989.

Il a un rapport très profond avec l’Aveyron, où il aime séjourner chaque été depuis vingt ans. Il revient sur les scènes de notre département pour nous faire découvrir "Les chansons nomades", un récital avec des compositions originales qui reflètent musicalement sa vie entre deux cultures. Il se fait accompagner par son neveu, le guitariste classique Roberto Cano, diplômé du conservatoire national de musique de La Havane, et lauréat de plusieurs concours de guitare.

Actuellement, Roberto Cano vit et travaille à Tolède, où il partage son temps entre les concerts en tant que soliste, et l’enseignement dans deux conservatoires de la ville. Les seize chansons de ce programme ont été composées par Joël Cano au fil des années dans ce pays d’adoption situé entre le Causse Comtal et Paris. Elles sont une sorte de journal intime de ses expériences personnelles, ainsi que de ses influences artistiques. Il s’agit ici, comme dans toute forme d’art, d’un voyage dans le territoire singulier de l’imagination et des souvenirs. Il n’est plus question de frontières, mais des influences mutuelles entre deux manières de voir et d’exprimer le monde. "Les chansons nomades" portent en elles un doux mélange de textes en français et en espagnol, habillés par des mélodies et des rythmes cubains. Plus de cent personnes ont assisté au concert qui a reçu un accueil chaleureux.