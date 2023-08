A Conques dès ce 11 août, la fabrique à musique et à rencontres de Jean-François Ziegel

Ce vendredi 11 août débute la 41e édition des Rencontres musicales de Conques sur le thème de Pierre Soulages. Rencontre avec le pianiste et compositeur

Après le succès de son récital l’an dernier à l’auditorium de Conques, le célèbre pianiste compositeur revient cet été aux Rencontres musicales pour une étonnante "Fabrique à musique" ouverte librement (et gratuitement !) au public.

Avec quelles intentions avez-vous lancé votre atelier de La Fabrique à musique qui se tiendra donc durant les Rencontres musicales de Conques ? À qui est-ce destiné ?

Absolument à tout le monde, sans aucune exclusive, de 7 à 107 ans ! Tous y trouveront leur compte, de ceux qui croient que la musique classique et le jazz, ce n’est pas pour eux, aux mélomanes les plus confirmés. Chacun pourra venir y improviser librement en ma compagnie, découvrir de nouveaux instruments, rencontrer et échanger avec certains des artistes du festival, s’initier aux joies de la musique et de l’écoute partagée. Pas d’inscription préalable, pas de droit d’entrée, seulement le plaisir d’une fin de matinée joyeuse, musicale et particulièrement conviviale !

Quel rôle allez-vous tenir lors des prochaines éditions du festival ?

À la fois un rôle d’artiste et de conseiller artistique, sous l’autorité bienveillante et amicale de Bernard Lefebvre (maire de Conques), de Magalie Lacoste (la nouvelle directrice du Centre européen) et du Bureau de l’association artistique et culturelle. Il s’est vraiment passé quelque chose lors de ma venue à Conques l’an dernier, et je garde en moi un souvenir intense de ces quelques jours de préparation de mon récital. J’ai été en particulier frappé par l’implication et le dévouement des bénévoles. À nous maintenant d’imaginer pour l’avenir une proposition forte, à la hauteur de la beauté du lieu.

Face à la multiplication des rendez-vous musicaux, classiques en particulier et surtout l’été, comment les festivals peuvent-ils réussir à se démarquer et à attirer du public ?

Déjà je pourrai vous répondre que les Rencontres musicales de Conques existent depuis plus de 40 ans : un poids lourd des festivals d’été, dont chacun s’accorde à reconnaître la qualité et la diversité. Mais avec l’évolution de la société et les attentes du public, je pense que l’on peut imaginer de compléter les grands concerts du soir par un foisonnement d’activités dans la journée : ateliers, rencontres, conférences, formats pour le jeune public etc. Un festival, c’est bien sûr avant tout de grands et beaux moments d’art et de musique, mais cela doit être aussi à mon sens une convivialité, un partage, une initiation.

Les 10, 11 et 12 août de 11 h à 12 h 30. Avec la participation de Jean-Luc Fau, Joce Mienniel et Thomas Bloch

On retiendra que ce vendredi 11 août aura lieu au centre européen une soirée consacrée à Pierre Soulages avec une conférence de Benoît Decron à 18 h 30, suivi à 21 h 30 d’un concert par le flûtiste Joce Mienniel, intitulé "In Mémoriam- Pierre Soulages".

Le programme des Rencontres musicales est à retrouver sur le site centre-europeen.com