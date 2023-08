Sébrazac. Brahms et les Schumann à l’honneur en l’église Saint-Fleuret

Proposé dans le cadre du réseau des bibliothèques, Estaing était le premier rendez-vous de la programmation des Balades musicales en Aveyron. Mercredi 3 août, l’église Saint-Fleuret accueillait un nombreux public pour ce concert estival "Brahms et les Schumann".

Une soirée dédiée aux quatre œuvres emblématiques du trio le plus fascinant de la musique romantique germanique, Johannes Brahms et les époux Schumann. Clara, femme de Robert Schumann, devint l’amour impossible de Brahms. Elle composa ses trois Romances peu avant la mort de son époux, sombré dans la folie. Empreint de douceur et de nostalgie, le quintette avec clarinette de Brahms fait écho à cette passion douloureuse entre les deux amants. Les artistes Jean-Sébastien Borsarello (piano), Laura Jaillet et Margot Panek (violon), Adèle Ginestet (alto), Urška Horvat (violoncelle) et Martin Vaysse (clarinette) ont offert un concert de musique classique de grande qualité sous les voûtes de l’église Saint-Fleuret. Et, pour les remercier de cette magnifique prestation, les nombreux mélomanes n’ont pas ménagé leurs applaudissements.

Europik Music Association et les artistes, la municipalité et la médiathèque avec le soutien de la paroisse ont contribué pleinement au succès de cet événement au cœur de l’été.